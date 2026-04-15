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© Camer.be : Léon Ndzié
- 15 Apr 2026 18:03:46
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CAMEROUN :: Le pape est là ! :: CAMEROON
Le pape Léon XIV est arrivé ce jour au Cameroun, marquant une étape importante de sa tournée africaine.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un périple africain entamé en Algérie, au cours duquel le chef de l’Église catholique entend délivrer un message de paix, de solidarité et de rapprochement entre les peuples. Son arrivée en terre camerounaise suscite déjà un vif intérêt au sein des fidèles et de l’opinion publique.
À sa descente d’avion, le souverain pontife a été officiellement accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngute, en présence de plusieurs autorités civiles et religieuses.
Selon le programme communiqué, le pape Léon XIV effectuera plusieurs déplacements à travers le pays. Il est notamment attendu dans les villes de Bamenda, Douala et Yaoundé, où diverses rencontres et célébrations sont prévues. Ces étapes devraient être marquées par des moments de prière, des échanges avec les communautés locales ainsi que des audiences avec les autorités politiques et religieuses.
Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, cette visite papale est perçue par de nombreux observateurs comme une opportunité de raviver l’espoir et de promouvoir le dialogue.
Le séjour du pape Léon XIV au Cameroun s’annonce ainsi comme un moment fort, porteur de symboles et d’attentes pour l’ensemble du pays.
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