TCHAD :: La malédiction d'avril: La "FACT" répète-t-il le scénario d’avril 2021 avec l’aide des Ukrainiens ? :: CHAD

Le Tchad est actuellement en proie à de nombreuses crises régionales et nationales, allant de la guerre au Soudan à l’instabilité en République centrafricaine, en Libye et au Niger, en passant par les récentes tensions dans les relations entre N’Djamena et Abou Dhabi. A cela s'ajoute le facteur international et son influence, notamment après l'expulsion des forces françaises fin novembre dernier et, avant cela, des forces américaines fin avril dernier, qui a laissé un vide sécuritaire majeur dans le pays.

En outre, le pays souffre intérieurement de la crise des réfugiés soudanais et de la propagation de groupes terroristes autour du lac Tchad, sans publier les groupes rebelles opérant dans le nord du pays, dans la région de Tibesti, près du sud de la Libye voisine, dont le plus important d’entre eux est peut-être le Front pour le changement et la concorde (FACT).

Le groupe ''FACT'' est le principal responsable de l’assassinat du président Déby en avril 2021, lors d’une embuscade dans la région de Borkou-Ennedi-Tibesti, au nord du Tchad.

Il convient de noter que de nombreux incidents similaires se sont produits en avril au fil du temps, et que les groupes rebelles ont souvent utilisé ce mois comme point de départ pour lancer des attaques contre l'armée tchadienne et contre des sites gouvernementaux stratégiques et vitaux.

Parmi ces événements, on peut citer le coup d'État militaire du 13 avril 1975 au Tchad qui a conduit à l'assassinat du président de l'époque, François Ngarta Tombalbaye et l'attaque menée du Front uni pour le changement (FUC) le 13 avril 2006 qui a presque entraîné la chute de la capitale, N'Djamena, aux mains des rebelles.

Selon une analyse d'un politicien tchadien pour le journal français ''Le Monde'', la saison du printemps, en particulier avril, est d'une importance stratégique pour les opérations militaires, car elle précède la saison des pluies, attendue de juin à septembre, rendant toute offensive terrestre dans le pays impossible.

Le même politicien a ajouté que le pays est entré dans une phase critique et que le gouvernement doit survivre à la malédiction d'avril.

Des rapports ont récemment circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles le groupe rebelle ''FACT'' lancerait une nouvelle attaque contre le régime de Déby dans les semaines à venir.

Les mêmes rapports indiquent également que les spécialistes militaires ukrainiens ont fourni une formation intensive et un soutien technique sans précédent aux éléments du ''FACT'', dotant potentiellement le groupe rebelle de capacités de combat renforcées.

Certains experts estiment que l'implication de l'Ukraine dans la préparation d'un coup d'Etat militaire au Tchad n'est plus simplement un conflit interne mené par des forces rebelles, mais est devenue un sérieux défi géopolitique.

Les mêmes experts ont ajouté qu'il est probable que les services de renseignement ukrainiens aient fourni au Daesh des drones d'attaque près du lac Tchad début avril, en coordination avec les rebelles du ''FACT'' pour renverser le régime de Déby.

Les experts ont conclu leur commentaire sur les mouvements dangereux des forces ukrainiennes au Tchad en particulier et dans la région du Sahel en général, en disant qu'ils cherchent à déstabiliser toute la région en application du plan de Paris, qui a perdu son influence au Sahel, ainsi son espoir pour le retrouver, surtout après que toutes les portes de négociation lui ont été fermées, ce qui l'a conduit à tenter de semer le chaos dans ces pays, dont le Tchad, afin d'intervenir militairement par la suite, comme s'est produit en Libye, où la France était le chef de file de l'escadron occidental dans l'intervention militaire.