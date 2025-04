Deux Camerounais condamnés au Vietnam pour fraude, blanchiment d’argent et fausse monnaie :: CAMEROON

Deux ressortissants camerounais ont été sévèrement condamnés par le tribunal de Hanoï, au Vietnam, pour leur implication dans des activités criminelles graves, notamment l’appropriation frauduleuse de biens, le blanchiment d’argent et la fabrication de fausse monnaie.

Armand Willy Asse, âgé de 52 ans, a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Son complice présumé, Nanga Onguene Xavier, 35 ans, a quant à lui écopé d’une peine de 40 ans d’emprisonnement ferme. Les faits remontent à plusieurs mois, date à laquelle les deux individus avaient été interpellés dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre la criminalité financière menée par les autorités vietnamiennes.

Cette affaire a suscité une vague de réactions tant au Cameroun que dans la diaspora, notamment à cause de la gravité des peines prononcées. Si certains dénoncent une justice trop rigide, d’autres y voient un signal fort contre l’impunité. En effet, de nombreux citoyens estiment que des sanctions aussi fermes dissuaderaient les comportements déviants, en particulier lorsqu’ils ternissent l’image de leur pays à l’international.

Dans un contexte mondial où la coopération judiciaire entre les États devient de plus en plus renforcée, cette affaire illustre l’extrême sévérité avec laquelle certains pays asiatiques traitent les crimes économiques. Elle soulève aussi des questions sur la prévention, l’accompagnement et la sensibilisation des ressortissants africains vivant à l’étranger, face aux législations locales souvent inflexibles.

L’image du Cameroun à l’extérieur se trouve ainsi entachée par les agissements isolés de certains individus, qui choisissent des chemins contraires à la loi. La récurrence de ce type de cas relance le débat sur la nécessité pour les États africains d’assurer une diplomatie préventive, mais aussi une responsabilité partagée autour des valeurs de probité et de respect des normes internationales.