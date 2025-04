Marafa Hamidou Yaya : 13 ans de détention politique au Cameroun – Les véritables raisons :: CAMEROON

Le 16 avril 2012, Marafa Hamidou Yaya, ancien ministre d’État et secrétaire général à la présidence (SGPR) du Cameroun, était arrêté et placé en détention au camp militaire du Secrétariat d’État à la Défense (SED). Treize ans plus tard, en 2025, il y reste emprisonné, malgré l’absence de charges crédibles et les appels répétés des organisations internationales pour sa libération.

Une affaire aux allures politiques

Selon la justice camerounaise, le seul tort de Marafa Hamidou Yaya serait son amitié avec Yves Michel Fotso, un homme d’affaires condamné pour détournement de deniers publics. Pourtant, alors que Fotso et l’ancien Premier ministre Ephraïm Inoni (également impliqué dans la même affaire) ont été libérés depuis plus de cinq ans, Marafa croupit toujours en prison.

Ironie du sort : Yves Michel Fotso, condamné à perpétuité + 25 ans, et Ephraïm Inoni, condamné à 25 ans, ont bénéficié d’une libération pour "raisons médicales" sur ordre du président Paul Biya. En revanche, les demandes similaires de Marafa, qui a presque perdu la vue, sont restées sans réponse.

Un verdict controversé : la "complicité intellectuelle", un motif inexistant

Lors du procès, le juge Gilbert Schlik a condamné Marafa Hamidou Yaya à 25 ans de prison pour "complicité intellectuelle" dans le détournement de fonds publics. Problème : ce motif n’existe pas dans le droit pénal camerounais. Cette décision soulève de sérieux doutes sur l’indépendance de la justice et confirme les suspicions de détention arbitraire.

Un prisonnier politique reconnu internationalement

Plusieurs organisations, dont l’ONU et Amnesty International, ont qualifié Marafa de prisonnier politique. Alors que les principaux condamnés de l’affaire sont libres, lui reste enfermé dans des conditions inhumaines. Cette injustice flagrante renforce l’idée que sa détention est motivée par des considérations politiques, visant à éliminer un rival potentiel du régime.

Une libération attendue depuis trop longtemps

Treize ans après son arrestation, Marafa Hamidou Yaya symbolise l’arbitraire et la répression politique au Cameroun. Sa détention prolongée, malgré l’absence de preuves solides, démontre un système judiciaire instrumentalisé. La communauté internationale doit intensifier ses pressions pour exiger sa libération immédiate.