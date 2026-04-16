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Le Racing Club de Lens garde espoir pour le titre de Ligue 1
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Prendre match par match dans cette dernière ligne droite

Le ciel sera reluisant au Stade BOLLAERT-DELELIS dans la ville de Lens lors de la rencontre avancée comptant pour la 30ème journée de LIGUE 1 où une affiche attend les amoureux du football. Une autre étape qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre au classement. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Une victoire pour la pression au leader du championnat

Dans la rencontre RACING CLUB DE LENS – TOULOUSE FC saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions de chaque club en cette fin de saison. Jouant à la maison avec sa cote de 1.57, RACING CLUB DE LENS deuxième au classement part avec un sérieux avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les bras au regard de son objectif en réussissant à faire la différence sur son terrain et réalisant un bon résultat afin de rester en embuscade au classement. Les coéquipiers d’ODSONNE EDOUARD auront l’occasion de se donner à fond pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et se refaire le plein de confiance pour la suite.

Mais il faudra faire attention à TOULOUSE FC dixième au classement avec sa cote de 5.29 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture comme toujours pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour Les coéquipiers de YANN GBOHO qui devront se montrer capables d’atteindre leur objectif dans cette phase et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette       15ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 07 victoires pour RC LENS contre 04 victoires pour TOULOUSE FC et 03 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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