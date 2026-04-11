CAMEROUN :: 78e anniversaire de l’Upc : Le fantôme de Anicet Ekane hante le régime :: CAMEROON

Les « Noces d’ébène » de l’Upc (78 anniversaire de ce parti) ne se célébreront plus aux abords de la tombe de Ernest Ouandié. En cause, l’hommage à Anicet Ekane qui en était le centre continue de donner des frissons au régime.

Créée le 10 avril 1948 à Douala, la célébration du 78e anniversaire de l’Upc ce 10 avril 2026 semble problématique à Bafoussam. La déclaration de manifestation publique introduite par ce parti le 30 mars 2026 dans les fins de célébrer son 78e anniversaire a essuyé une fin de non-recevoir. C’est la substance de la lettre n° 72/L/F35.02/SP du 7 avril 2026 signée de Essono Bodo Grégoire Bertrand, sous-préfet de Bafoussam adressée à Michel Eclador Pekoua. « Le choix de l’entrée du cimetière du Plateau comme site de tenue de ladite manifestation appelle de sérieuses réserves » écrit le sous-préfet avant d’ajouter « l’organisation d’un meeting à caractère politique à l’entrée d’un cimetière apparait pour le moins surprenant et de nature à porter atteinte à la quiétude des lieux et au respect dû aux défunts, ce type d’espace étant, par essence, dédié au recueillement et à la mémoire. »

Le sous-préfet n’est pas du tout sibyllin. Il en a dit trop ou pas assez. Pour bien le comprendre, il faut remonter au communiqué signé par Michel Eclador Pekoua pour annoncer ce meeting le 27 mars 2026. « Le Public en général et les militants et sympathisants de l’UPC en particulier sont informés que les Noces d’Ebène de l’UPC (78e anniversaire) se déroulent le 10 avril 2026 sous le thème « Foi et Résilience comme promesses de l’Immortalité de l’UPC ». Ce thème a fait l’objet d’une proclamation lors de la 34e session élargie du Secrétariat général tenue le 27 mars 2026 à Bafoussam » avait écrit le journaliste en qualité de Secrétaire Général de la faction de l’Upc qu’il dirige aux côtés de Henriette Ekwe. Et dans sa communication, il avait ajouté : « Les manifestations qui se dérouleront partout au pays et dans la diaspora auront un accent spécial dans les départements du Mungo, du Wouri et de la Mifi où un hommage est prévu au Camarade Anicet Ekane, Président du Manidem, mort en détention le 1er décembre 2025 mais avant cela Porte-Parole Officiel (PPO) de l’UPC de la clandestinité jusqu’en 1993 ».

Omerta sur Anicet Ekane

Ce qui pose donc problème au regard de ce qui précède, c’est moins le site que le contexte et le message qui en est véhiculé. Avant de rendre l’âme, le Président du Manidem avait demandé à être inhumé au cimetière du Plateau, précisément aux côtés de Ernest Ouandié son héros et modèle. Cette demande, il n’y a pas longtemps a reçu une fin de non-recevoir de la part de l’Eglise Evangélique qui est propriétaire de ce cimetière, manifestement sous la pression du régime. Ce n’est pas tout. Une commémoration de Anicet Ekane organisée par ses amis à Bafoussam le 26 mars dernier a également tourné court, toujours sous la pression du régime, aux dires des organisateurs. La décision d’interdire à l’Upc de célébrer son 78e anniversaire sous fond d’hommage à Anicet Ekane aux abords du cimetière où il voulait être enterré est donc le troisième acte d’une œuvre de musellement d’un homme dont le régime a très peu apprécié l’espièglerie lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce qui a en réalité signé son arrêt de mort.

Et maintenant, que va décider l’Upc ? Opter pour un bras de fer en tenant son meeting coûte que vaille à l’entrée de ce cimetière ou alors le délocaliser ? Nous suivons l’affaire pour vous.

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