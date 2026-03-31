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Hommages Anicet Ekane : Une mémoire torpillée à répétition à Bafoussam
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Après l’exposition des images qui retracent la vie et les idées du leader nationaliste au siège du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), le Pr Charles Soh, universitaire de renom et organisateurs des activités pour célébrer le défunt dirigeant nationaliste, s’est vu imposer, informellement, une suspension du programme initialement arrêté.
 
Subitement, l’affiche portant l’image de Anicet Ekane et qui flottait à l’entrée de l’immeuble Me Bopda sis au quartier Tamdja a été décroché. Débranchant ainsi l’ambiance chaleureuse et la solidarité des militants nationalistes qui prenaient corps dans ce décor…Surtout que dans les esprits on en veut au responsables locaux de l’église évangélique du Cameroun (Eec) qui, à travers une correspondance datée du 12 mars dernier, n’ont pas répondu favorablement au vice-président du Mouvement  africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem) qui sollicitait un espace pour l’inhumation de Anicet Ekane aux côtés de Ernest Ouandie au cimetière du plateau à Bafoussam.

Amis personnels et camarades de lutte de Anicet Ekane, Theophile Nono et Apollinaire Feugang semblent écouter une symphonie inachevée au siège du Manidem sis à l’immeuble Me Bobda, au quartier Tamdja à Bafoussam. Ils sont déboussolés suite à l’intrusion du propriétaire de l’immeuble qui a exigé du Pr Charles Soh, l’arrêt des séquences programmées pour saluer la mort de Anicet Ekane , décédé dans une cellule du secrétariat d’Etat à La Défense chargé de la gendarmerie nationale le 1er décembre 2025, suite à son incarcération dans le cadre de la crise post électorale au Cameroun.

Très proche du défunt à titre personnel, le Pr Charles Soh a présenté au public, au rang duquel, Martine Fossi, la fille du marthyr Fossi Jacob, une série de photos exprimant retraçant la vie du défunt président du Manidem au plan social et personnel. Cette exposition devrait se poursuivre jusqu’au 28 mars 2026. Une journée qui , selon le programme suspendu suite aux pressions des pontes du régime sur Me Bopda, le propriétaire des lieux , prévoyait des témoignages institutionnels et politiques ainsi que des hommages personnels. Des groupes de danses traditionnelles mobilisées sur place devraient aussi se produire. 

Reste que malgré cette perturbation, l’observateur souligne que cette idée d’organiser une cérémonie en hommage à Anicet Ekane à Bafoussam, a permis au Pr Charles Soh et l’association des amis de Anicet Ekane, de remobiliser des citoyens et des militants de divers courants upecistes afin qu’ils se renforcent et reprennent l’élan autour de la mémoire de Anicet Ekane en vue des prochaines batailles pour l’alternance au Cameroun et l’instauration d’un véritable État démocratique et souverain, loin de la corruption et des clivages ethniques.

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