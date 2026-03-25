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À Paris, les 28 et 29 mars 2026, un vent nouveau souffle sur le secteur de l’immobilier
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FRANCE :: À Paris, les 28 et 29 mars 2026, un vent nouveau souffle sur le secteur de l’immobilier

À Paris, les 28 et 29 mars 2026, un vent nouveau souffle sur le secteur de l’investissement immobilier africain.
Le premier Salon immobilier africain ouvre ses portes, porté par le CLUB EFFICIENCE, avec une ambition claire : transformer les intentions en actions concrètes et sécurisées pour la diaspora et les investisseurs.
Pendant deux jours, la capitale française deviendra un carrefour stratégique où se croiseront experts, porteurs de projets, institutionnels et membres de la diaspora.
 
Ici, il ne s’agira pas seulement de rêver d’un investissement “au pays”, mais de comprendre, structurer et réussir.
Ce salon se distinguera par la richesse et la pertinence de ses thématiques.
L’immobilier en Afrique, souvent perçu comme une opportunité prometteuse mais complexe, sera abordé sans détour.
Comment investir de manière rentable ? Les clubs d’investisseurs et les tontines, longtemps considérés comme des pratiques informelles, sont revisités comme de véritables leviers de financement collectif.
 
Construire au pays, un rêve partagé par beaucoup, devient un parcours balisé grâce à des témoignages concrets et des retours d’expérience sans filtre.
Mais au-delà de l’enthousiasme, c’est la question de la sécurisation qui s’impose comme un pilier central. Titres fonciers, litiges hérités, garanties juridiques : autant de zones d’ombre que le salon s’emploiera à éclairer.
Dans un contexte où l’insécurité foncière freine encore de nombreux projets, ces échanges apparaisseront comme indispensables.
Autre enjeu majeur : le financement.
 
Pour une diaspora souvent confrontée à des obstacles administratifs et bancaires, les solutions existent, mais restent mal connues. Banques, structures alternatives… le salon mettra en lumière des mécanismes adaptés à ces investisseurs transnationaux.
Plus qu’un simple événement, ce rendez-vous se veut un tournant. Il incarnera une volonté de professionnaliser les démarches, de rassurer les investisseurs et de créer des ponts durables entre l’Afrique et sa diaspora.
En filigrane, une conviction forte : l’immobilier africain n’est plus seulement un projet affectif, il devient un véritable levier de création de richesse et de développement.
 
À Paris, le temps d’un week-end, l’Afrique immobilière prendra la parole avec méthode, ambition et, surtout, des solutions.

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