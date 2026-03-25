CAMEROUN :: Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala :: CAMEROON

Remerciements, témoignage de professionnalisme et déontologie

Monsieur le Commissaire,

En vous renouvelant mes encouragements ainsi que mes attentions citoyennes, je considère comme une véritable obligation morale, de vous remercier sincèrement, pour ce que j’ai vu de vous et apprécié dans votre travail. Votre manière de faire et capacité d’écoute, lors de ma visite dans vos services le jeudi 18 mars 2026.

Considérez ma démarche également comme un vibrant témoignage, dans un contexte où la tendance est plus à dénigrer, à calomnier et à incriminer différents secteurs et aspects de nos forces de défense et de sécurité.

En effet j’ai trouvé en vous un vrai médiateur, un agent public honnête et un serviteur soucieux de tout mettre en œuvre pour calmer, apaiser, écouter et faire régner la loi, l’Etat de droit, et la justice entre les citoyennes et citoyens. Dans cette affaire opposant un patron et bailleur Chinois, et son partenaire et locataire camerounais, votre posture et votre honnêteté auront été déterminants pour clarifier les choses, rassurer les uns et les autres et rétablir la vérité.

Je vous avoue par honnêteté morale et intellectuelle, que j’avais une autre idée, une autre compréhension, toutes fausses, de cette affaire ainsi que des torts de part et d’autres. Vous avez su montrer le chemin et faire jaillir la lumière, en vous limitant à l’application des instructions du Procureur de la république, lui également, que j’ai rencontré, bien rangé dans le droit chemin et la vérité.

Je vous remercie encore, et infiniment. Je remercie également vos collaborateurs dont j’ai apprécié l’accueil et les égards envers ma personne.

Ma fraternelle reconnaissance et mes encouragements permanents./.

Copie :

- DGSN

- PR/TPI

- GVR/LITT

- PG/CA/LTT

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp