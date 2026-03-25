Camer.be
Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala :: CAMEROON

Remerciements, témoignage de professionnalisme et déontologie
Monsieur le Commissaire,  

En vous renouvelant mes encouragements ainsi que mes attentions citoyennes, je considère comme une véritable obligation morale, de vous remercier sincèrement, pour ce que j’ai vu de vous et apprécié dans votre travail. Votre manière de faire et capacité d’écoute, lors de ma visite dans vos services le jeudi 18 mars 2026.

Considérez ma démarche également comme un vibrant témoignage, dans un contexte où la tendance est plus à dénigrer, à calomnier et à incriminer différents secteurs et aspects de nos forces de défense et de sécurité.

En effet j’ai trouvé en vous un vrai médiateur, un agent public honnête et un serviteur soucieux de tout mettre en œuvre pour calmer, apaiser, écouter et faire régner la loi, l’Etat de droit, et la justice entre les citoyennes et citoyens. Dans cette affaire opposant un patron et bailleur Chinois, et son partenaire et locataire camerounais, votre posture et votre honnêteté auront été déterminants pour clarifier les choses, rassurer les uns et les autres et rétablir la vérité.

Je vous avoue par honnêteté morale et intellectuelle, que j’avais une autre idée, une autre compréhension, toutes fausses, de cette affaire ainsi que des torts de part et d’autres. Vous avez su montrer le chemin et faire jaillir la lumière, en vous limitant à l’application des instructions du Procureur de la république, lui également, que j’ai rencontré, bien rangé dans le droit chemin et la vérité.

Je vous remercie encore, et infiniment. Je remercie également vos collaborateurs dont j’ai apprécié l’accueil et les égards envers ma personne.

Ma fraternelle reconnaissance et mes encouragements permanents./.    

Copie : 
-    DGSN
-    PR/TPI
-    GVR/LITT
-    PG/CA/LTT

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala
Bamenda : l’électricité fêtée il y a deux semaines détruite par un taxi
Comment la Fondation Tony Elumelu vient financer l’entreprenariat Camerounais.
Carte d’identité au Cameroun : un citoyen obtient son document en moins de six heures
Enlèvement au Cameroun : une rançon de 10 millions FCFA exigée pour la fille d’un pasteur
Yamex act 6 se déroule du 2 au 4 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun
Le DDHP accuse Brenda Biya d’impunité et appelle à une manifestation publique
Humanitaire : L'ONG Défense de la langue française équipe des centres de santé en zone rurale
Visite du Pape au Cameroun : le scandale des travaux qui a mis la ministre Ketcha Courtes en colère
Pause des visas américains : L’ambassade dément la réouverture du DV Lottery en avril
Sabotage à Yaoundé : La route du Pape au cœur d’un conflit de pouvoir entre la Ministre et le Maire
Sangomar : une manne pétrolière colossale qui échappe en grande partie au Sénégal
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:01
Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala

Remerciements de Shanda Tonme à François Serge ANANGUE,Commissaire central N°1 Douala
02:09
Bamenda : l’électricité fêtée il y a deux semaines détruite par un taxi

Bamenda : l’électricité fêtée il y a deux semaines détruite par un taxi
01:35
Iran accuse Israël de manipuler le silence africain face à la guerre américano-israélienne

Iran accuse Israël de manipuler le silence africain face à la guerre américano-israélienne
01:00
L’illégitimité gagne toutes les institutions, du Parlement à la justice

L’illégitimité gagne toutes les institutions, du Parlement à la justice
00:23
Boycott de l’OMC : Taïwan claque la porte après une qualification de « province de la Chine »

Boycott de l’OMC : Taïwan claque la porte après une qualification de « province de la Chine »

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo