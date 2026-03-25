CAMEROUN :: Bamenda : l’électricité fêtée il y a deux semaines détruite par un taxi :: CAMEROON

Un espoir de courte durée pour les habitants du quartier Bocom

La joie a laissé place à la consternation à Bamenda. Les habitants de Bocom Mile 6 Nkwen ont vu leur nouvelle infrastructure électrique détruite seulement deux semaines après son installation. Un accident de la route a anéanti ce qui avait été célébré comme une avancée majeure pour le quartier.

Une célébration transformée en désolation

Les faits se sont déroulés un mardi, dans le quartier Bocom Mile 6 Nkwen de Bamenda. Un taxi a percuté les installations électriques fraîchement mises en service. Le choc a causé des dégâts importants, provoquant une coupure immédiate de l’alimentation.

Les habitants décrivent une séquence d’événements brutale. La communauté avait organisé des réjouissances il y a deux semaines pour saluer l’arrivée tant attendue du courant. Ce moment de joie collective n’aura duré que quatorze jours avant d’être réduit à néant.

La vulnérabilité des équipements neufs en question

L’analyse des causes immédiates pointe un accident de la circulation. Un taxi a perdu le contrôle et heurté le matériel électrique. Mais les habitants soulèvent une question plus profonde : pourquoi ces équipements n’étaient-ils pas mieux protégés ?

La vulnérabilité des infrastructures nouvellement installées révèle un défaut de planification. Aucune barrière de protection, aucun dispositif de séparation entre la route et les équipements sensibles n’avait été prévu. Cette absence a transformé un simple accident de la circulation en catastrophe énergétique locale.

L’effondrement rapide des services publics

Le mécanisme à l’œuvre est celui d’une chaîne de fragilités. L’arrivée de l’électricité avait été célébrée comme une fin d’attente. La destruction a montré que cette arrivée ne s’accompagnait pas d’une stratégie de durabilité. Sans protection physique, sans plan de maintenance, sans procédures d’urgence, l’investissement s’est révélé éphémère.

Le témoignage d’un habitant résume la situation : “C’est la même électricité que nous avons célébrée il y a deux semaines. Aujourd’hui, elle est déjà détruite.” Cette phrase illustre un décalage entre l’émotion de l’acquisition et la réalité de la préservation.

Un retour à l’obscurité et des leçons pour l’avenir

Le quartier Bocom Mile 6 Nkwen retourne à une situation d’absence d’électricité. Les délais de réparation ne sont pas connus. Les habitants subissent de plein fouet la perte d’un service dont ils avaient déjà ressenti les bénéfices. Les commerces locaux, qui avaient commencé à fonctionner normalement, sont à nouveau paralysés.

Cet incident pourrait servir d’avertissement. Les appels des habitants pour une meilleure protection des infrastructures publiques interrogent les méthodes de déploiement des services. Si les équipements restent aussi exposés, chaque nouvel investissement court le risque d’être anéanti par un événement mineur.

Quand la joie d’un service public se brise en un instant

L’accident de Bamenda pose une question simple mais fondamentale : pourquoi célèbre-t-on l’arrivée d’un service public sans avoir préparé sa protection ? La réponse à cette interrogation déterminera si d’autres quartiers connaîtront le même parcours, de l’espoir à la désillusion en quatorze jours. Les habitants de Bocom Mile 6 Nkwen attendent aujourd’hui une réponse concrète.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp