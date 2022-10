CAMEROUN :: Loto : Le PMUC se rapproche de ses parieurs :: CAMEROON

Après la cagnotte de 2 milliards Fcfa distribuée à la faveur du Qatar prix d'Arc de triomphe dimanche, 2 octobre dernier l’entreprise permet à ses parieurs, de maximiser leur gain au quotidien.

Le Pari mutuel urbain camerounais (PMUC) se rapproche de ses parieurs. Après la cagnotte de 2 milliards Fcfa distribuée à la faveur du Qatar prix d’Arc de triomphe le dimanche, 2 octobre dernier, l’entreprise leur permet de maximiser leurs gains. Désormais, les inconditionnels du loto peuvent jouer au loto Africa Millions et aussi au loto 5/90 via le code USSD #059# (pour les abonnés MTN uniquement). Ce qui signifie que désormais, pour jouer au loto 5/90, plus besoin d’aller au kiosque, vous pouvez parier à partir de votre téléphone quelques soit le type de téléphone et où que vous soyez. Le PMUC explique que le nombre de tirage de l’Africain Millions passe de 3 à 6 par semaine de lundi à samedi. Les parieurs y sont attendus avec leurs différentes combinaisons. Les dès sont jetés.