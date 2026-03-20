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Belmondo Djouaka : « Laissez le peuple décider » de la prorogation du mandat des députés
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« On vous a élus pour cinq ans, c’est un vote populaire. » La formule est simple. Elle résume un refus : celui de voir les députés voter eux-mêmes la prolongation de leur propre mandat.

Une interpellation en direct sur Équinoxe TV

Belmondo Djouaka s’est exprimé dans l’émission « 10-12 LE ZENITH » sur Équinoxe TV. Son propos cible un projet de loi qui permettrait aux députés de proroger leur mandat sans recourir à un nouveau scrutin.

L’intervenant rappelle que les parlementaires ont été élus pour cinq ans. Il estime qu’il revient aux électeurs, et non aux élus, de décider s’ils méritent un nouveau mandat ou doivent être remplacés.

La séquence a été diffusée dans un contexte politique camerounais où la question de la prolongation des mandats est récurrente. Les déclarations publiques de cette nature sont rares dans les médias audiovisuels.

Les ressorts d’une critique de la représentation

Le propos repose sur une conception classique de la souveraineté populaire. Selon cette logique, les députés sont des mandataires temporaires. Leur légitimité expire au terme prévu par la Constitution.

La critique vise un mécanisme précis : faire voter par les intéressés une loi qui prolonge leur propre présence à l’Assemblée. Djouaka assimile cette démarche à une rupture du contrat électoral.

En affirmant « remettez le pouvoir au peuple », l’intervenant oppose deux principes : le mandat représentatif, qui confie la décision aux élus, et le vote populaire, qui doit être le seul juge des fins de mandat.

Une prise de parole médiatique

L’intervention se déroule dans une émission de débat, format qui autorise une expression plus directe que le journal télévisé. Le choix de l’antenne d’Équinoxe TV, média privé, offre un espace de parole moins contraint que les chaînes publiques.

L’argumentation suit une structure rhododactylique : rappel de la durée légale du mandat, remise en cause de la légitimité d’un vote des députés sur leur propre sort, appel final au peuple comme arbitre.

Ce type d’interpellation, diffusée en direct, a un double effet. D’une part, elle met une pression médiatique sur les parlementaires. D’autre part, elle nourrit un débat citoyen sur la représentativité et les limites du mandat.

Cette déclaration contribue à alimenter une mobilisation citoyenne. Elle peut être reprise par des collectifs ou des partis d’opposition pour exiger un référendum ou des élections anticipées. La réponse des autorités tolérance ou répression sera un indicateur.

Quand la télévision devient caisse de résonance démocratique

L’appel de Belmondo Djouaka n’est pas qu’une opinion individuelle. Il cristallise une exigence constitutionnelle : le mandat élu doit être renouvelé par le peuple, non par les élus eux-mêmes. Dans un pays où les précédents de prolongations de mandats existent, cette prise de parole pose une question : jusqu’où la pression médiatique peut-elle contraindre les processus législatifs ?

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