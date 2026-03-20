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- 20 Mar 2026 09:07:25
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CAMEROUN :: Conférence de presse: 1xBet Cameroon et Magasco mettent à l’honneur les lauréats de «Woman Hero»
1xBet Cameroon et Magasco mettent à l’honneur les lauréats de « Woman Hero » lors d’une conférence de presse à Yaoundé
Le 13 mars à Yaoundé, 1xBet Cameroon et Magasco ont organisé une conférence de presse officielle marquée par deux temps forts : la présentation publique de l’artiste comme nouvel ambassadeur de la marque au Cameroun, et la mise à l’honneur des lauréats de Woman Hero, une campagne consacrée aux femmes dont les actes, les sacrifices et le soutien ont profondément changé la vie d’autres personnes.
Lancée autour de la Journée internationale des droits des femmes, « Woman Hero » s’appuie sur une idée simple : derrière bien des réussites visibles, il y a des femmes dont l’influence est décisive, mais qui restent souvent dans l’ombre. À travers cette campagne, 1xBet Cameroon a invité le public à raconter des histoires vraies, centrées sur ces femmes qui ont marqué un parcours de vie par leur courage, leur discipline, leur attention ou leur constance.
« Pour 1xBet Cameroon, cet événement réunissait deux dimensions importantes : notre partenariat avec Magasco et notre engagement en faveur de la responsabilité sociale. « Woman Hero » nous a permis de placer de vraies histoires de femmes au centre de ce moment », a déclaré un représentant de 1xBet.
Trois récits, trois parcours, un même message
Trois histoires ont été retenues et célébrées au cours de cette conférence de presse. Leurs auteurs ont reçu chacun une enveloppe de 284 000 XAF, dans l’esprit même de l’initiative : faire en sorte que la reconnaissance ait une portée concrète.
« Ce moment a compté pour moi parce qu’il a relié mon rôle d’ambassadeur à quelque chose de profondément humain. Les histoires que nous avons mises à l’honneur à travers « Woman Hero » montrent tout ce que les femmes donnent, souvent dans le silence, et combien il est important de reconnaître publiquement cet impact », a déclaré Magasco, ambassadeur de 1xBet.
Différentes dans leur forme, ces trois histoires disaient pourtant la même chose : dans bien des vies, il y a une femme dont le soutien change tout.
Justine, celle qui a redonné un cap
L’une des histoires primées était consacrée à Justine, une femme entrée dans la vie de son auteur à un moment particulièrement difficile, alors qu’il venait de perdre son emploi et risquait d’être expulsé de son logement. Elle l’a aidé à reprendre pied, à retrouver la foi, à se projeter à nouveau, puis à investir dans un projet agricole. Après sa disparition en 2024, il a parlé d’elle comme de la lumière qui avait transformé sa vie avant de s’éteindre trop tôt.
Ma’a Pauline, une mère face à la pauvreté
Une autre histoire rendait hommage à Ma’a Pauline, une mère vendeuse de légumes à Mokolo, qui a tenu bon malgré les épreuves pour permettre à son fils de poursuivre sa scolarité. Même après la perte d’un enfant, faute de moyens pour le soigner, elle a continué à se battre afin que l’autre puisse avancer. Son fils a résumé son parcours en une idée forte : sa réussite repose d’abord sur le courage et les sacrifices de sa mère.
Une épouse restée debout dans l’épreuve
Le troisième témoignage mettait à l’honneur une épouse restée présente aux côtés de son mari à travers la précarité, les études interrompues, le chômage et plusieurs mois de détention. Avec l’aide de sa propre mère, elle lui a permis de continuer son parcours scolaire, puis l’a soutenu dans les moments les plus difficiles, jusqu’à lui rendre visite avec leur bébé dans les bras. Dans son récit, il la décrit comme son combat, son histoire et sa force.
Magasco, entre image publique et histoire personnelle
Cette conférence a aussi marqué une étape importante dans le partenariat d’un an récemment noué entre 1xBet et Magasco, désormais ambassadeur de la marque au Cameroun. Connu du grand public sous le nom de “Bamenda Boy”, l’artiste fait partie des figures les plus identifiées de la scène musicale camerounaise actuelle.
Sa présence dans « Woman Hero » a donné un relief particulier à la campagne. Magasco avait déjà confié que la femme ayant le plus compté dans sa vie est sa mère, qu’il présente comme la « dame de fer » de la famille. Il attribue à son exigence, à sa discipline et à son attachement à l’éducation une influence profonde sur son parcours personnel et professionnel.
Cette dimension personnelle a donné encore plus de poids au message porté par la campagne : la contribution des femmes se retrouve dans les trajectoires, les réussites et les équilibres de vie, même lorsqu’elle reste peu visible dans l’espace public.
Une campagne qui va au-delà du symbole
Avec Woman Hero, 1xBet Cameroon et Magasco ont donné une place publique à des récits souvent confinés à la sphère privée. En associant cette reconnaissance à un appui financier, la campagne a pris une forme concrète et a permis de rappeler que certaines présences changent une vie entière sans toujours être reconnues à leur juste valeur.
À travers les trois témoignages récompensés, c’est une même réalité qui ressort : l’amour, l’endurance, le sacrifice et la fidélité peuvent orienter durablement un destin.
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