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Décision de la CAF sur la CAN 2025: Pour Georges Weah,« L’arbitre est l’autorité finale »
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AFRIQUE :: Décision de la CAF sur la CAN 2025: Pour Georges Weah,« L’arbitre est l’autorité finale » :: AFRICA

Georges Weah vient de réagir sut twitter et relayée par plusieurs médias, sur la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc. Selon lui, le résultat acquis sur le terrain doit prévaloir, conformément aux lois du jeu. Il appelle les instances compétentes, notamment le TAS, à se saisir rapidement du dossier.

Lire en dessous son analyse 

« Dans le football, les lois du jeu sont claires : l’arbitre sur le terrain est l’autorité finale sur les décisions prises lors du match. Une fois que le jeu est autorisé à se poursuivre et que le match est terminé, le résultat obtenu sur le terrain doit être valable.

Pour approfondir :  Image : Le premier jour de classe de Bruno Bidjang à l’ISSAM
Selon les règles applicables de la Confédération de Football Africain (CAF), les officiels du match ont l’autorité totale pendant le jeu.

Les règlements de la CAF sont en accord avec les lois du jeu, qui stipulent que :

« L’arbitre a l’autorité totale pour faire respecter les lois du jeu dans le cadre de la compétition à laquelle il a été nommé, et ses décisions sur les faits sont définitives. »

Loi 5, Lois du jeu (appliquées par toutes les confédérations, y compris les compétitions de la CAF).

Dans l’affaire actuelle de la finale entre le Sénégal et le Maroc, l’arbitre a permis au match de se poursuivre après la décision du Sénégal, et le jeu s’est terminé, y compris les prolongations, avec un résultat acquis sur le terrain.

Ainsi, la décision prise par le comité de la CAF après le match ne devrait pas remettre en cause l’autorité exercée par l’arbitre pendant la rencontre, conformément à la Loi 5 des lois du jeu.

Il n’y a donc aucune justification sportive pour annuler un match qui a été mené à son terme dans le respect de l’autorité arbitrale et des lois du jeu, dont l’objectif est de garantir l’équité, la cohérence et l’intégrité du football sur le continent.

Je m’adresse au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et aux autres instances compétentes afin qu’ils agissent rapidement pour que cette injustice ne soit pas entérinée.

Je tiens également à préciser que les publications circulant sur les réseaux sociaux affirmant que je soutiens la décision de la Commission disciplinaire de la CAF contre le Sénégal sont totalement fausses.

Toute personne utilisant mon image pour relayer ces propos erronés est priée de s’en abstenir. »

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