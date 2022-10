Casimir Halal : l’avenir de la musique tchadienne :: CHAD

Une lumière qui brille là où il y avait la pénombre. Casimir Halal est un nom qui s’inscrit, non seulement dans l’environnement musical et artistique du Tchad, mais bien plus, un nom que des mélomanes camerounais, voire africains ont à cœur de découvrir et de graver dans leur Play List, comme c’est le cas avec Sidiki Diabate, Mr Leo, Ridimz, Fally Ipupa entre autres. Malgré son jeune âge, la pépite creuse son propre sillon et bouscule déjà la hiérarchie occupée par des plus grands.

Il n’emprunte pas le chemin de la musique comme l’on dirait une chevelure qui tombe dans la soupe. Casimir Halal vit sa passion de musicien. Comme des fans le témoignent, il emboîte le pas aux artistes africains, mondialement reconnus qui donnent à la musique toutes ses lettres de noblesse. Il ne s’agit pas pour lui de faire du copier-coller, mais d’avoir sa signature qui fonde son originalité. C’est la raison pour laquelle tout ce qu’il fait s’exécute dans le strict respect des règles de l’art.

Sa rigueur et son acharnement au travail l’ont poussé à signer en avril 2022, dernier chez Buzz Master War, une maison de production ayant le vent en poupe. Avec cette écurie, il a enregistré son album de 12 titres porté par le chef-d’œuvre, « Par amour », une ode aux relations humaines basées sur l’acceptation de soi et sur l’engagement d’aimer et d’être aimé en retour. Pour démarrer la promo en trombe, son manager annonce que le clip de la chanson intitulée « Kouli kouli » est en préparation. Là, le chanteur est nostalgique de cette danse exécutée pendant son enfance avec d’autres enfants de son âge.

Koularambaye Casimir (de son vrai nom) est né au mois de décembre à Djamena. Un mois qui fait le point de l’année qui évalue les bons et les mauvais points avant d’entrer dans la nouvelle année, charriant d’autres ambitions. Sa musique est issue d’un métissage entre les sonorités du terroir et d’ailleurs, dont il détient le secret. En 2017, le jeune est repéré par le label togolais, Assa Pome production. Il entre très vite en studio pour la réalisation de l’album qui verra le jour en 2018. En 2019, il enregistre l’autre par le canal de Keyzit Africa, un autre label togolais. Malgré la fourgue de réussir et de confirmer tout le bien que l’on pense de lui, ces deux albums meurent dans l’œuf. Ce qui justifie son choix de s’autoproduire.

Dans sa discographie, des titres tels « n’écoute pas, tromper ; arriver, amour sans limite, ou encore komdje », le distinguent et le révèle au grand public. Autant d’engagements qui lui ouvrent les portes à plusieurs rencontres musicales au Togo et au Tchad.