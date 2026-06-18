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Un homme à été brûlé vivant à Baloum-ouest du Cameroun ! Le chef et ses complices doivent répondre
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Un homme à été brûlé vivant à Baloum-ouest du Cameroun ! Le chef et ses complices doivent répondre :: CAMEROON

Diffo Steve Achille a été brulé vif dans la localité de Baloum, arrondissement de Penka Michel à l’Ouest du Cameroun par un groupe de jeunes, sous l’œil complice de chef de la localité Naoussi Charly Constant. Avec lui, un autre jeune à été tué dans la même localité. La nouvelle a ému le Cameroun de parts en parts. L’opinion publique réclame justice alors que le chef a pris la poudre d’escampettes.

Le prétexte est plutôt fallacieux « Vol de vieilles tôles » et le jugement sans appel « brulé vif sur la cour duvillage » Un crime qui dépasse la compréhension humaine.

Des images insoutenables. Des traitements inhumains et dégradants. Tout un village en émoi et un pays consterné. Les réseaux sociaux en ont faits un large écho. Les lamentations de Steve Achille n’ont servi à rien. Devant la furie de ses bourreaux, il a imploré « Je ne suis pas un voleur » Devant la mort et cette exécution extrajudiciaire, il a plaidé « appelez mon père » pour qu’il témoigne de son innocence. Rien n’y fit.

Torturé et malmené par ses bourreaux, le jeune a imploré la clémence du chef qui lui a plutôt intimé de « faire ses dernières » prières. La seule doléance qu’on accorde aux condamnés en route pour le peloton d’exécution. Le chef avait ainsi donné sa sentence de mort à un homme qui, dans un pays régi par des lois comme le Cameroun, tout citoyen a droit à une justice équitable. Les faits anodins et ressemblent à un montage de film hollywoodien préparé à l’avance.

Vendredi 5 Juin 2026, la victime a été invité par son ami Bostel Kamta à le rejoindre à Baloum. Arrivé sur les lieux et contre toute attente, il a été accuse de vol de vieilles tôles. Du coup, la mécanique s’est mise en branle. On l’a arrêté, ligoté et entrainé dans la cour royale. Malgré le plaidoyer de son ami Kamta « Ne le tuez pas, il ne connait rien, il n’a pas volé, laissez-le et tuez-moi »

La suite est effroyable « il a été trainé sur la voie publique à Baloum par ses bourreaux qui l’ont fracassé le crane avec une énorme pierre et l’ont brulé vif à l’aide des pneus aspergé d’essence »

Devant ce crime macabre digne du moyen âge, la clameur populaire est monté d’un cran, réclamant « justice pour Diffo Steve Achille », l’onde de choc a traversé les frontières de Baloum et la tête du chef Naoussi Charly Constant et ses complices réclamés. Les familles des 2 victimes ont porté plainte CONTRE LE CHEF ET AUTRES pour Assassinat, complicité d’assassinat, séquestration, torture, non-assistance à personne en danger, destruction de preuves, outrage à cadavre, association de malfaiteurs.

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