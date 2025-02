Discours de Paul Biya à la Jeunesse Camerounaise : Défis, Opportunités et Engagement pour l’Avenir :: CAMEROON

Dans son récent discours à la jeunesse camerounaise, le Président Paul Biya a abordé des sujets cruciaux pour l’avenir du pays, mettant l’accent sur les défis, les opportunités et les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Ce message, riche en enseignements, souligne l’importance de la discipline, de la solidarité et de l’esprit d’équipe pour relever les défis actuels et futurs.

Le chef de l’État a commencé par féliciter les Lions Indomptables pour leur brillante qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Il a salué le talent et le courage de la jeunesse camerounaise, tout en appelant à la concorde et à la responsabilité collective pour maintenir cette dynamique positive.

Paul Biya a également rappelé les contraintes internes et internationales auxquelles le Cameroun fait face, tout en mettant en avant les efforts du gouvernement pour stimuler le développement économique et améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a insisté sur l’importance de la formation professionnelle et de l’éducation, soulignant que la carte scolaire et universitaire s’est considérablement étoffée ces dernières années.

Le Président a annoncé l’ouverture de nouveaux centres de formation, tels que ceux de Nanga-Eboko et de Lembe-Yézoum, ainsi que la création de filières spécialisées pour répondre aux besoins du marché du travail. Il a également évoqué la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d’excellence, permettant à un plus grand nombre de jeunes d’accéder à une éducation de qualité.

Sur le front de l’emploi, Paul Biya a réitéré son engagement à lutter contre le chômage des jeunes. Il a mentionné la mise en place de dispositifs tels que le répertoire national des emplois, métiers et professions, ainsi que le Programme de Promotion des Emplois Verts, visant à créer des milliers d’emplois dans des secteurs comme l’agriculture biologique et le recyclage des déchets.

Le chef de l’État a également encouragé les jeunes à explorer des voies alternatives à l’emploi salarié, notamment l’entrepreneuriat agricole et numérique. Il a cité des exemples inspirants comme celui de Samuel Tony OBAM BIKOUE et de TATA BAKARY, qui ont réussi à bâtir des entreprises prospères dans le secteur agricole.

Enfin, Paul Biya a appelé les jeunes à rester vigilants face aux discours de division et à participer activement aux prochaines échéances électorales. Il les a exhortés à ne pas succomber aux promesses irréalistes et à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans le pays.

Ce discours, à la fois réaliste et porteur d’espoir, montre que le gouvernement camerounais est déterminé à accompagner sa jeunesse vers un avenir meilleur.