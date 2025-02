CAMEROUN :: Le PCRN de Cabral Libii Dénonce la Rencontre Entre Paul Atanga Nji et Robert Kona :: CAMEROON

Le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), dirigé par Cabral Libii, a vivement dénoncé la récente rencontre entre Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration Territoriale, et Robert Kona, ancien président du parti. Cette rencontre, qui s’est soldée par un soutien affiché à la candidature de Paul Biya pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, a été qualifiée de manipulation par le PCRN.

Dans une communication vidéo datée du 30 janvier 2025, Cabral Libii avait déjà alerté sur des manœuvres orchestrées contre sa candidature au sein du gouvernement. La publication d’un communiqué officiel et d’images sur le site internet et les réseaux sociaux du Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT) a confirmé ces craintes, alimentant la confusion autour du PCRN.

Une Rencontre Contestée

La rencontre entre Paul Atanga Nji et Robert Kona a suscité de vives réactions au sein du PCRN. Le parti rappelle que Robert Kona, ancien président du PCRN, a été débouté par le Tribunal de Première Instance de Kaélé le 5 septembre 2024. La Cour d’Appel de l’Extrême-Nord a également ordonné, dans une décision du 25 septembre 2024, à Kona de « cesser d’agir au nom et pour le compte du PCRN ».

Malgré ces décisions judiciaires, Robert Kona continue d’être mis en avant dans des actions visant à semer la confusion au sein du parti. Le PCRN dénonce cette manipulation et réaffirme que les agissements de Kona n’engagent en rien le parti.

Des Élus Municipaux Mis en Scène

Le communiqué du MINAT mentionne également des élus municipaux investis par le PCRN en 2020. Cependant, le parti précise que ces élus ont depuis longtemps quitté ses rangs pour rejoindre d’autres formations politiques. Leurs actions ne reflètent donc pas la position du PCRN, qui appelle à la vigilance face à ces tentatives de manipulation.

Un Appel à la Sérénité et à la Vigilance

Face à cette situation, Cabral Libii et le PCRN appellent leur base militante à rester sereine et concentrée sur la diffusion de leur offre politique de rupture et de progrès. Ils invitent également le peuple camerounais à la vigilance face aux manœuvres de certains membres du gouvernement.

« L’heure est à l’inscription massive sur les listes électorales », a déclaré le parti, soulignant l’importance de la mobilisation citoyenne en vue de l’élection présidentielle de 2025.

Les Enjeux pour 2025

La dénonciation de cette rencontre s’inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par les préparatifs de l’élection présidentielle. Le PCRN, sous la direction de Cabral Libii, se positionne comme une alternative politique crédible, portant un projet de rupture avec le système actuel.

Cependant, les manœuvres visant à affaiblir le parti montrent que la route vers les élections sera semée d’embûches. Le PCRN doit faire face à des défis internes et externes, tout en maintenant l’unité de sa base militante.

Conclusion

Le PCRN reste déterminé à défendre sa vision politique et à offrir une alternative aux Camerounais. En dénonçant les manipulations et en appelant à la vigilance, Cabral Libii et son parti entendent préserver leur crédibilité et leur légitimité dans la course à la présidentielle de 2025.