Les CNI sous nouveau format disponibles avant le 17 février 2025

Lors de la cérémonie de présentation des vœux du 31 janvier 2025, M. Mbarga Nguele, Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN), a annoncé une importante mise à jour concernant la délivrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI). Il a déclaré que les Camerounais dont les CNI n’ont pas encore été produites et qui ne rencontrent aucun problème d’identité recevront leurs cartes sous le nouveau format au plus tard le 17 février 2025.

Cette annonce intervient dans un contexte où de nombreux citoyens se plaignent des retards dans l’obtention de leurs CNI, un document essentiel pour accéder à des services administratifs, financiers et électoraux. Le nouveau format de la CNI, plus sécurisé et conforme aux normes internationales, vise à moderniser le système d’identification au Cameroun et à faciliter les démarches des citoyens.

M. Mbarga Nguele a souligné que cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour améliorer les services publics et répondre aux attentes de la population. « Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par certains citoyens, et nous travaillons sans relâche pour résoudre ces problèmes », a-t-il déclaré.

Cette annonce a été accueillie avec un certain optimisme, bien que des doutes persistent quant à la capacité de la DGSN à respecter ce délai. Les retards accumulés ces dernières années ont érodé la confiance des citoyens envers les institutions chargées de l’identification. Cependant, la promesse d’une livraison avant le 17 février 2025 pourrait marquer un tournant dans la gestion des CNI au Cameroun.

En conclusion, l’annonce de M. Mbarga Nguele représente une lueur d’espoir pour les Camerounais en attente de leurs CNI. Reste à voir si la DGSN tiendra ses engagements et si cette initiative contribuera à restaurer la confiance des citoyens envers les services publics.