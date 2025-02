FRANCE :: Une soirée d’écoute et d’espoir : Le 10 mai 2025 aux Salons Hoche

Voilà bientôt un an que les professionnels de santé et les esprits curieux se retrouvent dans le cadre prestigieux des Salons Hoche, à Paris, pour échanger et réfléchir autour de deux fléaux silencieux qui frappent nos sociétés : le cancer et l’insuffisance rénale. Ces maladies insidieuses, qui n’épargnent ni âge ni condition, continuent de faire des ravages sans que la médecine n’ait encore trouvé les clés d’un remède universel.



Les statistiques sont implacables : le cancer s’impose aujourd’hui comme l’un des plus grands défis sanitaires de notre époque. Lors de notre dernière rencontre, deux participantes, emportées par un mal trop avancé, ont laissé derrière elles l’écho de leur combat. Ces pertes rappellent à chacun d’entre nous une vérité troublante : nous sommes tous, à notre insu, des malades en sursis, des porteurs d’invisible fragilité.



Face à cette réalité, Claire Carine Ntolo, infirmière dévouée et passionnée, renouvelle son engagement en rassemblant une fois de plus autour d’elle des experts aguerris. Le 10 mai 2025, un nouvel espace de parole et de partage s’ouvrira aux Salons Hoche, offrant aux participants un moment privilégié d’échanges, de témoignages et de réflexion autour de cette problématique essentielle.



Mais parce que la vie doit aussi être célébrée, cette soirée sera bien plus qu’un colloque. Nous conjuguerons le sérieux à l’agréable au fil d’un gala d’exception, où un apéritif dînatoire et des performances artistiques de haut niveau viendront ponctuer la rencontre. Un instant suspendu, où savoir et convivialité se mêleront pour rappeler que la santé est avant tout une affaire de solidarité et de partage.



Nous vous invitons à venir nombreux, en famille, entre amis, car se nourrir de la connaissance scientifique, c’est aussi se prémunir. Médecins spécialisés, patients en rémission, personnel soignant, tous seront présents pour échanger avec vous et dissiper les doutes et les incompréhensions qui entourent encore ces maladies.



Seul, on affronte l’épreuve dans l’ombre ; ensemble, on la traverse avec force.



Prenez date : le 10 mai 2025, aux Salons Hoche, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris. Parce qu’ensemble, nous portons mieux la douleur et ouvrons la voie à l’espoir.

Pour toute informations utiles; Tel: +337 52 86 05 38