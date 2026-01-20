CAMEROUN :: Séisme politique au Sud : Gervais Ndo face au couperet du RDPC :: CAMEROON

L’arène politique camerounaise retient son souffle alors que le destin de Gervais Ndo bascule dans l’incertitude la plus totale. Élu triomphalement à la tête du Conseil régional du Sud le 17 décembre 2025, l’édile se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Le Comité central du RDPC l'a officiellement convoqué devant son conseil de discipline ce 22 janvier 2026, soit la veille exacte de son installation officielle. Ce timing chirurgical suggère une volonté ferme du parti de reprendre la main sur une situation qui semble avoir échappé au contrôle de la hiérarchie.

La composition de la commission de discipline ne laisse que peu de place au doute pour les observateurs avertis. Les signaux pointent vers une sanction exemplaire qui pourrait aboutir à une exclusion définitive des rangs du parti au pouvoir. Dans le système politique actuel, une telle sentence déclencherait mécaniquement la perte de son mandat local. Le mandat impératif devient alors le centre de toutes les interrogations juridiques car il lie indéfectiblement l’élu à sa formation politique sous peine de déchéance immédiate.

L'onde de choc de cette procédure dépasse la simple figure du président. Si Gervais Ndo tombe, qu'en sera-t-il de ses soutiens directs au sein de l'hémicycle régional ? L'attention se porte inévitablement sur Cathy Meba, vice-présidente du conseil et nièce du chef de l'État, dont le rôle et l'éventuelle convocation alimentent toutes les spéculations dans les salons de Yaoundé et d'Ebolowa. La question de la loyauté partisane est plus que jamais sur la table, notamment pour les conseillers ayant porté l'exécutif actuel au pouvoir.

Techniquement, l'identification de ceux qui ont voté contre les consignes du parti reste complexe en raison du secret du scrutin. Pourtant, la machine disciplinaire semble prête à une purge de grande ampleur pour restaurer l'autorité du Comité central du RDPC avant que l'installation du 23 janvier ne vienne sceller un fait accompli. La crise politique au Sud révèle des fractures profondes au sein de l'appareil dirigeant, illustrant une bataille de légitimité entre la base électorale et le sommet stratégique.

Cette affaire, loin d'être un simple fait divers administratif, pose la question de la survie politique de Gervais Ndo. Une exclusion signifierait sa destitution du Conseil régional par un effet domino juridique implacable. Les prochaines heures seront déterminantes pour l'avenir de la décentralisation dans cette région stratégique. La stabilité même de l'institution régionale est en jeu, transformant une élection locale en un test de force majeur pour la discipline du parti. Le Conseil de discipline du RDPC rendra son verdict dans un climat de tension extrême.

Le droit peut-il encore protéger un élu face à la volonté de fer de sa propre famille politique ?

