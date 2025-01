CAMEROUN :: Assainissement du fichier solde : 13 milliards Fcfa économisés par l’État en 2024 :: CAMEROON

L’assainissement du fichier solde de l’État a permis d’atteindre un objectif crucial en 2024 : récupérer 13 milliards de Fcfa qui étaient jusque-là détournés par des fonctionnaires fictifs. Cette opération marque un tournant dans la gestion des finances publiques et s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à renforcer la transparence et à réduire les pertes financières inutiles.

Depuis plusieurs années, la masse salariale de l’État était alourdie par des individus qui ne figuraient que sur le papier : des "agents fictifs". Ces derniers, inscrits illégalement dans le système, percevaient des salaires sans jamais fournir aucun service. Grâce à une réforme rigoureuse menée par les autorités compétentes, des milliers de cas de fraude ont été détectés et supprimés du fichier solde.

Les enjeux de l’assainissement

L’assainissement du fichier solde ne concerne pas seulement les économies réalisées, mais aussi l’amélioration de la gouvernance publique. Cette opération permet :

- De libérer des fonds pour des projets prioritaires, comme l’éducation, la santé ou les infrastructures.

- D’instaurer une meilleure transparence financière, essentielle pour regagner la confiance des citoyens.

- De renforcer le système de gestion des ressources humaines publiques afin de prévenir les abus futurs.

Une victoire dans la lutte contre la corruption

La suppression des fonctionnaires fictifs s’inscrit également dans la lutte contre la corruption. En récupérant 13 milliards Fcfa, l’État prouve qu’il est possible de mettre un terme aux pratiques frauduleuses grâce à des outils modernes et une volonté politique forte.

Cette action ouvre la voie à des réformes plus larges, visant notamment à intégrer des solutions numériques comme la digitalisation des services publics pour un meilleur contrôle des effectifs et des paiements.

Vers une meilleure allocation des ressources

Les fonds récupérés grâce à cet assainissement peuvent désormais être réinvestis dans des secteurs clés. L’accent peut être mis sur des initiatives qui améliorent le quotidien des citoyens, telles que la création d’emplois, le renforcement des infrastructures ou encore la modernisation des services publics.

En 2024, l’assainissement du fichier solde de l’État est donc une étape significative dans l’amélioration des finances publiques et une démonstration concrète de l’efficacité des réformes engagées.