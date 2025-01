LA SITUATION POLITIQUE DU CAMEROUN AVEC LES TENTATIONS DE VIOLENCES ET LES PROMESSES DE DESORDRE :: CAMEROON

La première responsabilité de ceux qui sont respectés et audibles, c’est d’apaiser, de calmer et de prôner la patience, la sagesse et l’humilité, parce que rien ni aucune frustration, ne justifiera le basculement dans l’inconnu avec toutes les implications pour notre santé mentale et notre équilibre collectif en tant que nation.

C’est le Médiateur qui s’exprime ici, et c’est justement un citoyen loin d’être ordinaire, parce qu’au carrefour des nombreuses et tenaces récriminations du quotidien de nos compatriotes, dont certains ont définitivement opté pour le silence, à force d’incertitudes, de vexations, d’attentes, d’humiliations et de privations.

C’est le remaniement qui ne vient pas, ce sont des annulations sans fondement des titres fonciers qui aboutissent d’ailleurs à faire du ministre des domaines, des affaires foncières et du cadastre l’ennemi public n°1 dans le pays, ce sont des factures de marchés impayées, ce sont des actes de corruption à l’infinie, ce sont des dossiers bloqués, freinés ou cachés dans des tiroirs, ce sont des concours et examens truqués, ce sont des promotions contestables ou des décisions de justice complètement à l’envers de la vérité, c’est une diaspora malmenée et mal encadrée, peu incitée à rentrer travailler et investir en terre natale.

Tout cela, s’aggrave avec des espoirs et des demandes insatisfaites. Le remaniement du gouvernement, la grâce présidentielle, le retour des dépouilles du premier président du pays et de son épouse, l’amélioration des axes routiers interurbains. Pourquoi nos aéroports manquent d’avion, au point que l’on a presque honte en débarquant ou en décollant de Douala ou de Yaoundé à 8hs du matin, alors qu’ailleurs, juste à côté, Malabo ou Libreville, c’est l’affluence des aéronefs ?

Ne pas comprendre, ne pas accorder de la considération à tous ces constats et inquiétudes des compatriotes, serait causer encore plus de torts à notre pays, trahir les esprits et vilipender injustement les gens honnêtes dans une sorte de comportement de parents irresponsables qui à chaque plainte des gamins, brandi le fouet.

Luttes des clans, rumeurs ou souhaits de coup d’Etat et autres, ne devraient pas nous impressionner, nous inquiéter au point de faire plonger quelques-uns dans des délires sordides et morbides. Certes, les problématiques de la transition au somment, tout comme les interrogations et supputations sur les échéances électorales, sont légitimes, mais il ne faudrait pas en faire un tableau de chasse avant les logiques de la vérité, des rapports des forces et des acquis des réalités de notre pays. Les moments sont vraiment difficiles, mais évacuez les criantes, épargnez-vous des commérages et restez concentrés sur les besoins et exigences élémentaires au quotidien. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple a des traditions, des marques identitaires ainsi que des secrets qui font et défont la marche de son destin.

Le Cameroun ne fait pas exception, et rien de ce que nous visons et connaissons, n’est unique ou extraordinaire dans la longue, riche, complexe et instructive histoire de l’humanité.

Fuir à l’étranger n’est la solution de rien du tout, tout comme prêcher des vengeances ou des haines et des mises en cause. La justice des hommes peut échouer, mais celle de dieu n’échoue jamais et n’admet aucune anticipation ni précipitation. Nous nous en sortirons, nous avançons malgré tout, malgré l’inertie, malgré les privations et les frustrations.

Des procès rocambolesques sur des grands dossiers de malversations attendent certes dans les tiroirs, mais est-ce la raison de mettre le feu ? Le premier des gouvernements est de la famille et dans les familles, celui individuel et dans le comportement individuel. C’est aussi par là qu’il faut déjà envisager le remaniement. Etre trop pressé ou trop radical, trop polarisé ou trop inconciliant, mène à l’échec et à la marginalisation.

L’histoire témoigne sur des premiers devenus des derniers, ou des populistes devenus des ratés voire des ennemis de ceux pour qui ils croyaient ou voulaient se battre.

Le Cameroun c’est le Cameroun, et c’est une terre des choses impossibles et complexifiées, mais c’est également, malgré tout, une terre des surprises heureuses et des promesses fantastiques. Il suffit de savoir le prendre, le comprendre et le vivre./.