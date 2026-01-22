CAMEROUN :: Douala engage 4,6 milliards FCFA pour un « flicage » sans précédent de ses ordures :: CAMEROON

La capitale économique du Cameroun lance l'offensive. Pour en finir avec les montagnes d'immondices qui ternissent son image et menacent la santé publique, la Communauté Urbaine de Douala (CUD) déploie une stratégie radicale : un contrôle contractuel renforcé. L'exécutif vient d'attribuer quatre contrats de contrôle pour un montant global de 4,6 milliards de FCFA, un investissement massif destiné à surveiller le travail des opérateurs de collecte.

Une crise sanitaire aux racines profondes

Le défi est colossal. Chaque jour, Douala produit environ 2 700 tonnes d'ordures ménagères. Jusqu'à présent, près d'un tiers de ce volume, soit environ 900 tonnes, n'était pas collecté, s'accumulant dans les rues, sur les marchés et le long des axes majeurs comme la route du Marché Bedi. Cette insalubrité chronique transforme des artères de la ville en dépotoirs à ciel ouvert, créant des risques sanitaires majeurs et entravant la circulation.

Le grand pari : investir massivement dans le contrôle

Face à ce constat, la CUD change de paradigme. Elle investit désormais plus de 4 milliards de FCFA sur cinq ans uniquement pour superviser les prestataires. Quatre bureaux d'études (RID SARL, KB SAP Consulting, Dynamic SARL, Creaconsult) auront pour mission permanente de "fliquer" le travail sur le terrain, de mesurer les prestations réelles et de signaler tout manquement. L'objectif est clair : garantir que chaque franc du contribuable se traduise par une rue propre et reprendre un pilotage contractuel efficace longtemps défaillant.

Renforcer les capacités opérationnelles

Cette surveillance accrue s'accompagne d'un renforcement des moyens sur le terrain. Pour épauler l'opérateur historique Hysacam, souvent critiqué pour ses défaillances logistiques, un nouvel acteur entre en scène. Il s'agit de Genelcam, qui a obtenu un contrat pour prendre en charge la collecte dans le 4e arrondissement. Cette concurrence vise à dynamiser un service public essentiel. Parallèlement, Hysacam a entrepris de renouveler son parc de camions pour améliorer sa performance.

Un budget 2026 ambitieux et une approche de proximité

Pour l'année 2026, la CUD a sanctuarisé une enveloppe globale de 7 milliards de FCFA pour la gestion des déchets. Une approche de proximité complète le dispositif : 100 millions de FCFA seront alloués aux mairies d'arrondissement pour financer des PME et associations locales. Leur rôle ? Faciliter la pré-collecte des ordures des ménages jusqu'aux points de regroupement officiels, un maillon faible identifié de la chaîne.

En misant sur un contrôle indépendant et rigoureux, Douala tente de tourner la page de décennies d'insalubrité. Mais cette stratégie de "flicage" à grand budget suffira-t-elle à transformer durablement le paysage urbain et à restaurer la confiance des citoyens ?

