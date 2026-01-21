-
© Camer.be : Caroline Bassomo
- 21 Jan 2026 17:33:46
- |
- 360
- |
-
CAMEROUN :: Nécrologie : Le maire de Logone Birni range son écharpe :: CAMEROON
La commune de Logone Birni dans le département du Logone-et-Chari, région de l'Extrême- Nord Cameroun, n'est plus de ce monde.
Camer.be vient d'apprendre avec consternation, la mort survenue ce mercredi, 21 janvier 2026, d'ABAKAR BRAHIM.
Selon des sources internes à la mairie, l'édile de Logone Birni a tiré sa révérence dans un hôpital de Ndjamena la capitale tchadienne dont la ville de Logone Birni n'est pas éloignée.
Nos sources rapportent que les restes du maire ont été acheminés à Kousseri, et seront ensuite transférés vers son village natal à Logone Birni, où il sera immédiatement inhumé, conformément à la tradition musulmane.
Mais un malheur vient difficilement seul. Il y a deux semaines, la 2 ème adjointe au maire de Logone Birni, FANNÉ EHMAT, a été kidnappée à son domicile par des hommes armés et non identifiés.
L'inquiétude grandit au sein de la famille et de la mairie, parce qu'on est sans nouvelles de la 2ème adjointe au maire.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Dette du Cameroun : Le péril des 274 millions d’euros dus aux géants français
Yaoundé Ville Propre : Paul Atanga Nji sonne la mobilisation générale
Nécrologie : Le maire de Logone Birni range son écharpe
Paul Atanga Nji et l'insalubrité : Entre sermon politique et faillite publique
Lavrov : L'Occident accusé de perpétuer le pillage économique de l'Afrique
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1027662
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 563981
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 451627
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386457
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 223571
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 214275