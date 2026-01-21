CAMEROUN :: Nécrologie : Le maire de Logone Birni range son écharpe :: CAMEROON

La commune de Logone Birni dans le département du Logone-et-Chari, région de l'Extrême- Nord Cameroun, n'est plus de ce monde.

Camer.be vient d'apprendre avec consternation, la mort survenue ce mercredi, 21 janvier 2026, d'ABAKAR BRAHIM.

Selon des sources internes à la mairie, l'édile de Logone Birni a tiré sa révérence dans un hôpital de Ndjamena la capitale tchadienne dont la ville de Logone Birni n'est pas éloignée.

Nos sources rapportent que les restes du maire ont été acheminés à Kousseri, et seront ensuite transférés vers son village natal à Logone Birni, où il sera immédiatement inhumé, conformément à la tradition musulmane.

Mais un malheur vient difficilement seul. Il y a deux semaines, la 2 ème adjointe au maire de Logone Birni, FANNÉ EHMAT, a été kidnappée à son domicile par des hommes armés et non identifiés.

L'inquiétude grandit au sein de la famille et de la mairie, parce qu'on est sans nouvelles de la 2ème adjointe au maire.

