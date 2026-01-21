CAMEROUN :: Yaoundé Ville Propre : Paul Atanga Nji sonne la mobilisation générale :: CAMEROON

Le visage de la capitale camerounaise s'apprête à changer radicalement sous l'impulsion d'une nouvelle synergie institutionnelle. Ce mercredi 21 janvier 2026, le Ministre de l’Administration Territoriale a présidé une concertation stratégique visant à éradiquer l'insalubrité qui ternit l'image de la cité capitale. Cette réunion de crise a rassemblé l'ensemble de la chaîne de commandement administratif et les édiles locaux pour valider un plan d'action immédiat.

Une dotation spéciale pour transformer le paysage urbain

Face à la prolifération inquiétante des dépôts sauvages, le chef de l’État a décidé d'agir avec force. Dans le cadre de la campagne Yaoundé Ville Propre, le président Paul Biya a débloqué des fonds exceptionnels destinés à l'acquisition d'équipements lourds. Chaque circonscription bénéficie désormais de camions-bennes et d'engins spécialisés. Cet investissement massif vise à combler les lacunes logistiques qui entravaient jusqu'ici l'efficacité de la collecte des ordures dans le département.

Le déploiement imminent d'un arsenal d'assainissement

L'offensive ne se limite pas aux grands travaux mécanisés car elle mise également sur la proximité. Dès ce vendredi, le ministère distribuera un lot impressionnant de matériel d'assainissement aux sept arrondissements de la ville. Ce sont 2800 outils, comprenant pelles, râteaux et brouettes, qui seront mis à disposition des agents de terrain. Cette dotation permet de renforcer les capacités d'intervention manuelle dans les zones difficiles d'accès, garantissant ainsi un nettoyage en profondeur de chaque quartier.

Une coordination rigoureuse entre administration et municipalités

Le succès de cette opération repose sur une discipline de fer et une répartition claire des responsabilités. Les préfets et sous-préfets sont désormais investis d'une mission de surveillance accrue avec l'obligation d'effectuer des descentes hebdomadaires sur le terrain. De leur côté, les maires des communes du Mfoundi ont pour consigne de réorganiser les sites de transit et d'intensifier la sensibilisation des riverains. La gestion des sites non conformes devient une priorité absolue pour éviter la reconstitution des décharges à ciel ouvert qui jonchent actuellement les axes principaux.

Le nouveau calendrier de la salubrité publique

Pour optimiser la fluidité du trafic et l'efficacité opérationnelle, les sociétés de collecte Hysacam et Thychlof doivent désormais privilégier le travail nocturne. Les rotations de ramassage s'effectueront principalement entre minuit et six heures du matin. Ce changement de rythme, supervisé par les autorités administratives, doit permettre de libérer les chaussées pendant la journée tout en assurant une évacuation systématique des déchets ménagers. L'objectif est clair : redonner à Yaoundé sa réputation de ville attrayante et saine.

Sous l'autorité de Paul Atanga Nji, cette stratégie concertée marque un tournant dans la gestion urbaine. La réussite de ce plan dépendra désormais de la capacité des acteurs locaux à maintenir cette cadence sur le long terme.

La participation citoyenne parviendra-t-elle à soutenir durablement ces efforts gouvernementaux pour faire de Yaoundé un modèle de propreté en Afrique centrale ?

