CAMEROUN :: Paul Atanga Nji et l'insalubrité : Entre sermon politique et faillite publique :: CAMEROON

Le ton est monté d'un cran dans les hautes sphères de l'administration territoriale. En qualifiant la saleté de nos cités de honte collective, le ministre Paul Atanga Nji a balayé d'un revers de main les débats sur la légitimité des intervenants dans la crise des ordures. Si la formule se veut percutante, elle soulève une interrogation fondamentale sur la destination réelle de ce message. S'agit-il d'un appel au civisme des populations ou d'un aveu d'impuissance des autorités compétentes face à une gestion des déchets devenue incontrôlable.

La rhétorique du sermon face à l'urgence sanitaire

La sortie du ministre s'apparente à une volonté de clore prématurément toute discussion technique sur les compétences institutionnelles. En exigeant de passer outre les débats de qualification, le pouvoir semble vouloir masquer les défaillances de la salubrité urbaine sous le voile d'une responsabilité partagée. Pourtant, la transformation des quartiers en dépotoirs à ciel ouvert n'est pas le fruit d'un manque de commentaires, mais bien l'absence d'une logistique de ramassage efficace et pérenne. Le micro remplace ici l'action, là où le citoyen attend des infrastructures plutôt que des leçons de morale.

L'impératif de redevabilité des décideurs

Lorsque le sommet de l'État évoque la honte sans pointer les responsables budgétaires et techniques, le discours risque de sonner comme une dérision pour les usagers. La redevabilité ne peut être une notion à géométrie variable. Elle impose que ceux qui détiennent les leviers du pouvoir rendent des comptes sur l'utilisation des taxes destinées à l'assainissement. Sans une transparence totale sur les contrats publics liés au ramassage des ordures, pointer du doigt la faute collective devient une stratégie de diversion politique commode pour occulter les lacunes du leadership actuel.

Vers une gestion des déchets structurelle

Les villes propres ne naissent pas de décrets ou d'injonctions ministérielles. Elles sont le produit de systèmes robustes, d'une planification rigoureuse et d'un engagement financier soutenu. La gestion des déchets ne supporte pas l'amateurisme ou l'instrumentalisation médiatique. Pour sortir de cette spirale de l'insalubrité, il est impératif de passer de la parole à l'acte en dotant les municipalités de moyens autonomes. Le débat sur qui est qualifié pour parler n'est pas superflu car il détermine qui doit agir et qui doit payer pour les manquements constatés.

Le leadership au-delà des discours

Finalement, cette interpellation musclée du ministre met en lumière la fragilité des mécanismes de contrôle urbain. Le civisme est certes indispensable, mais il ne peut suppléer l'absence de service public minimal. En cherchant à simplifier le problème par une accusation globale, le risque est de démotiver les acteurs locaux qui luttent quotidiennement contre l'asphyxie des centres urbains. La véritable honte réside peut-être moins dans la présence des déchets que dans l'incapacité de l'État à garantir un environnement sain à ses citoyens après des décennies de promesses.

Au-delà des discours de fermeté, le gouvernement camerounais est-il prêt à engager une véritable réforme structurelle de la collecte des déchets pour transformer cette honte collective en fierté nationale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp