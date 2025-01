CAMEROUN :: 560 millions FCFA de subvention étatique pour les clubs de football professionnels :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais renforce son soutien au football camerounais à travers une nouvelle subvention significative. Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire Général à la Présidence de la République, a officialisé l'attribution de 560 millions FCFA aux clubs professionnels du pays.

Cette enveloppe financière, gérée par l'Agent Comptable de la FECAFOOT, vise principalement à soutenir les équipes évoluant en MTN Elite One et MTN Elite Two. Le financement sportif sera réparti selon une liste précise établie par la Fédération Camerounaise de Football.

L'initiative gouvernementale s'articule autour de deux axes majeurs. D'une part, les 560 millions FCFA seront prioritairement destinés au paiement des salaires des joueurs. D'autre part, une subvention complémentaire de 350 millions FCFA, précédemment accordée, couvre les aspects logistiques des championnats, notamment la location des infrastructures sportives et la rémunération du corps arbitral.

Cette démarche souligne l'engagement constant de l'État camerounais envers le développement du football national. Un mécanisme de contrôle rigoureux a été mis en place, exigeant que l'Agent Comptable transmette les justificatifs d'utilisation des fonds au Ministère des Finances (MINFI) et au Ministère des Sports (MINSEP).