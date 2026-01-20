CAMEROUN :: Culture :Vimas Production veut bousculer les codes de l’industrie culturelle :: CAMEROON

Après plusieurs mois de préparation minutieuse, le label Vimas Production officialise son arrivée sur la scène culturelle le 17 janvier 2026. Portée par une vision inclusive et une ambition résolument internationale, la nouvelle structure entend s’imposer comme un véritable catalyseur de talents, avec en figure de proue l’artiste Joker, incarnation de cette nouvelle dynamique.

Lancé en mai 2025, Vimas Production n’est pas une simple nouvelle signature dans un paysage artistique déjà dense. Le label est avant tout l’aboutissement d’un rêve longuement mûri par sa fondatrice, Vimas, qui revendique une approche libre et décloisonnée de la création. Dans un secteur souvent normé, elle assume une philosophie où l’art s’affranchit des barrières de genre et des cadres conventionnels.

« Vimas, c’est toute une écriture », explique-t-elle. Une écriture artistique globale qui mêle art, visuel, esthétique et sens du beau. À l’origine du projet, une passion profonde et la volonté de transformer en réalité des idées longtemps jugées irréalisables.

Joker, symbole d’une confiance retrouvée

Au cœur de ce lancement, le développement de la carrière de Joker occupe une place stratégique. Le label a récemment marqué les esprits avec le remix de l’un de ses titres, en collaboration avec la star ivoirienne STE MILANO, signe d’une ouverture assumée vers l’international.

Pour l’artiste camerounais, l’arrivée de Vimas Production va bien au-delà d’un simple accompagnement professionnel. « Ça me fait plaisir d’avoir cette chance-là. Ça me donne beaucoup de force de savoir qu’il y a quelqu’un qui puisse croire en moi malgré les difficultés. Parce que vous savez, au Cameroun, c’est très difficile la musique », confie-t-il avec émotion.

Un témoignage qui met en lumière l’engagement du label : produire de la musique, certes, mais surtout soutenir des artistes confrontés aux réalités complexes du marché local.

Des projets ambitieux et tournés vers l’extérieur

Parallèlement à la musique, Vimas Production travaille sur un concept de web-série destiné à offrir une véritable plateforme d’expression aux talents émergents, notamment dans le jeu d’acteur, avec l’ambition de leur donner une visibilité à l’échelle internationale.

Un projet d’envergure internationale, encore tenu confidentiel, est également annoncé pour cette année. Son objectif : créer des passerelles entre le Cameroun et des artistes évoluant sur d’autres scènes du monde, confirmant la volonté du label de dépasser les frontières.

Une vision libre et passionnée du talent

Chez Vimas Production, aucun profil type n’est imposé. Aucun genre musical n’est privilégié, aucun format standardisé. La fondatrice défend une approche fondée sur le feeling, l’authenticité et la vision artistique, loin des castings classiques et des critères figés.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on peut mettre dans une seule case », insiste Vimas. La sélection repose sur des paramètres humains et artistiques profonds, bien au-delà d’une simple performance. Femmes ou hommes, artistes confirmés ou talents en devenir, chacun peut y trouver sa place.

Dès ses premiers pas, Vimas Production affiche clairement son moteur : la passion. Une passion assumée, revendiquée, et érigée en boussole pour construire une aventure artistique sincère, affranchie des standards rigides de l’industrie culturelle.

