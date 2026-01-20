PDC : La Promesse d'une Politique de Vérité et de Mérite au Cameroun :: CAMEROON

Notre objectif au PDC est d’en finir avec les sempiternelles promesses vides du RDPC au pouvoir.

Nous devons présenter le PDC, entre autres, comme un mouvement des hommes et de femmes libres et indépendants qui ne sont pas inféodés à des réseaux obscurs ou douteux heurtant la morale et l’éthique (sectes, homosexualité, corruption, la tricherie, les pratiques sataniques).

À cet égard, l’action globale du PDC, ancrée dans la justice et la vérité des valeurs et des principes que nous défendons, vise à redonner à l’être humain sa dignité, sa noblesse et la sécurité nécessaire pour mener à bien ses activités et faire éclore le talent de chacun dans une société solidaire où le mérite sera respecté et reconnu.

Voilà un élément de langage que chacun de nous doit impérativement intégrer, maîtriser et développer. C’est absolument essentiel pour faire la différence avec les autres partis politiques.

Nous voulons une société où l’honnêteté, le patriotisme, le travail, le vrai et le juste effort sont récompensés pour susciter l’émulation et l’exemplarité.

C’est tout cela réuni qui concourt à la paix et à la stabilité véritable dans le pays.

Simon Pierre OMGBA MBIDA, Ministre Plénipotentiaire,

Mandataire et Représentant du Président Général du PDC

