CAMEROUN :: Littérature : Le journaliste Renaud Inang raconte son "Baptême du feu" dans un livre :: CAMEROON

Dans son premier livre, intitulé : «Baptême du Feu, Entre rêves, réalités et espoirs, mes cinq premières années de journaliste », l'auteur y relate la condition précaire des travailleurs des médias.

Renaud Inang, raconte ses débuts professionnels dans son tout premier livre intitulé : «Baptême du Feu, Entre rêves, réalités et espoirs , Mes cinq premières années années de journaliste», paru aux Éditions Gh'otam en décembre 2024.

Le journaliste y évoque non seulement, son rêve devenir journaliste, les réalités du plus beau métier du monde au Cameroun, notamment dans la presse à capitaux privés et l'espoir qu'il entretient malgré tout.

Parmi les sujets évoqués dans cet ouvrage de 151 pages, figure la condition des journalistes qui travaillent dans les médias à capitaux privés au Cameroun.

Dans ses écrits, Renaud Inang, révèle que des confrères bien que payés en monnaie de singe, cumulent des dizaines de mois d'arriérés de salaire dans leurs médias respectifs, ne bénéficient pas d'assurance maladie, encore moins de numéro Cnps.

L'auteur confié que la situation est devenue alarmante, dans un contexte où la convention collective des journalistes, n'est toujours pas effective. Renaud Inang, en profite pour raconter son expérience vécue avec ses précédents employeurs, et des témoignages poignants d'autres confrères.

Au-delà de la précarité dans laquelle, se trouvent de nombreux journalistes engagés dans les médias à capitaux privés au Cameroun, l'auteur remet sur la table d'autres questions dont les réponses se font toujours attendre. Parmi, la problématique de la formation et de la spécialisation en journalisme.

À en croire, Renaud Inang, le dédicace de son premier livre aura lieu dans les prochains mois. Pour l'heure, le journaliste assure la distribution des premiers exemplaires de son ouvrage.