Lors d’une interview récente avec Valery Ndongo, le professeur Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a répondu aux questions des artistes Koppo et Moustik le Karismatik. Ces échanges ont porté sur des sujets brûlants, notamment le respect dans les débats politiques, la gestion des militants et l’apaisement de la scène politique camerounaise en cette année électorale.

Koppo, dans son intervention, a félicité Maurice Kamto pour sa deuxième place aux dernières élections présidentielles. Cependant, il a exprimé des préoccupations concernant les propos insultants tenus par certains soutiens du MRC. "Pourquoi ne faites-vous pas une sortie ferme pour recadrer ces comportements ?", a-t-il demandé. Koppo a souligné que ces attitudes nuisent à l’image du mouvement et a appelé à plus de respect et de courtoisie dans les échanges politiques.

De son côté, Moustik a interrogé Maurice Kamto sur les tensions observées entre les militants du MRC et leurs adversaires politiques. "N'êtes-vous pas gêné par ces comportements ? Que faites-vous pour garantir une bataille électorale saine ?", a-t-il insisté.

Dans sa réponse, Maurice Kamto a tenu à clarifier sa position. Il a rappelé qu’il avait déjà publié des communiqués pour recadrer les militants du MRC. "Il est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour condamner ces comportements", a-t-il déclaré. Il a également souligné la difficulté de contrôler chaque militant, surtout face à la prolifération de faux profils sur les réseaux sociaux.

Le leader du MRC a également partagé son expérience personnelle, révélant qu’il reçoit quotidiennement des insultes, mais qu’il choisit de ne pas y répondre. "Je ne cautionne pas le manque d’élégance dans les échanges. On peut être en désaccord tout en restant courtois", a-t-il affirmé.

Maurice Kamto a également appelé les artistes à jouer un rôle plus actif dans l’apaisement de la scène politique. "J’encourage les artistes à appeler à l’apaisement plutôt que de cibler un seul leader politique", a-t-il déclaré, comparant la situation à celle des supporters de football qui s’affrontent sans que cela ne reflète les valeurs des joueurs qu’ils soutiennent.

En conclusion, Maurice Kamto a réitéré son souhait de voir une scène politique apaisée, où les débats se déroulent dans le respect mutuel. Cet échange avec Koppo et Moustik met en lumière les défis auxquels font face les leaders politiques et les artistes dans un contexte électoral tendu.