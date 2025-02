CAMEROUN :: Anniversaire,13 février 1933- 13 février 2025:Paul Biya a 92 ans aujourd'hui :: CAMEROON

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya fête officiellement ses 92 ans ce jeudi 13 février 2025. D'aucuns affirment même que le chef de l'État aurait en réalité trois ou cinq ans de plus. Et si c'est le cas, tant mieux pour un homme toujours aussi pimpant et solide et à la vie sobre.

Joyeux Anniversaire, Monsieur le Président. Paul Biya a 92 ans ce jour. Qu'y voir d'emblée ? La grâce de Dieu ( la faveur de Dieu imméritée) inhérente à toute longue vie, appréciée ou non des hommes qui peuplent la Terre. Qu'importe ? Paul Biya est officiellement né le 13 février 1933 à Mvomeka'a son village, département du Dja et Loba dans l'ancienne province du Centre-Sud- Est. Aujourd'hui, région du Sud Cameroun.

Paul Biya est unique, béni ( on l'aime ou on ne l'aime pas, Dieu ne se repent jamais de son don ou de son appel), exceptionnel, mythique, légendaire, voire mystique.

Il dirige le Cameroun sans discontinuité depuis le 06 Novembre 1982. Et avec son nouveau mandat pour lequel il a prêté serment le 06 Novembre 2018.

Le chef de l'État camerounais demeure bon pied, bon oeil. En dépit de son âge, Paul Biya demeure solide. Il reste lucide et surtout pondéré comme d'habitude. Il dirige avec un certain succès, le pays depuis qu'il est à sa tête. Mais est-ce une mauvaise gestion supposée ou réelle qui lui vaut tant de haine? Certainement non. Paul Biya est victime de la haine inhérente à toute longévité au pouvoir. Mais c'est un succès à sa manière. Il ne fait pas l'unanimité, mais il a la majorité des voix des Camerounais qui participent aux différentes élections présidentielles consécutives. Le processus n'est pas exempt de tout reproche. Mais il se dégage une évidence : Paul Biya ne se maintient pas au pouvoir par la force.

Très classique, le chef de l'État a su atténuer son âge avancé, par son mariage avec une très jeune et charmante mulâtre ( métisse pour le commun des mortels) : Chantal Vigouroux.

Le règne de Paul Biya aura jusqu'ici, été bon, acceptable. Seulement sapé depuis 2013 dans la région de l'Extrême-Nord, par les incursions trop meurtrières de la secte nigériane Boko Haram, et depuis 2016, par la crise politico- militaire dans les deux régions anglophones.

Pour votre longue vie Monsieur le Président, pour votre statut de patriarche, nous nous devons de vous faire allégeance, nous tous qui implorons le ciel de nous permettre de vivre aussi longtemps que vous.

Dans nos pudiques coutumes bantoues, jamais, on ne perturbe aussi bruyamment et de façon éhontée, le séjour d'un patriarche, en dépit des récriminations à son encontre. On trouve un cadre approprié pour cela: l'arbre à palabres. Pour la suite de votre mandat, nous vous souhaitons plein succès, et surtout, de nous sortir du conflit anglophone, de mettre définitivement hors d'état de nuire,Boko Haram, de nous équiper d'écoles, de lycées ( techniques surtout), d'universités ( techniques et technologiques surtout), d'hôpitaux aux plateaux techniques n'ayant rien à envier à l'Occident où vous allez vous faire soigner, de routes, d'électricité, d'eau potable.

Joyeux Anniversaire Monsieur le Président.