CAMEROUN :: Carnet noir : Mort de Laurentine Nkoa Mfegue, doyenne d’âge de l’Assemblée nationale :: CAMEROON
La Chambre basse du parlement camerounais en deuil. Laurentine NKOA MFEGUE, doyenne d’âge de l’Assemblée nationale du Cameroun, n'est plus parmi les vivants. Titre honorifique qu'elle a reçu en 2020. Elle était aussi la veuve de l'ancien ministre de la Santé publique, le Pr Joseph MBEDÉ.
Elle était députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), depuis 2012. En 2020, elle est élevée au rang de doyenne d’âge.
Laurentine NKOA MFEGUE avait aussi occupé les fonctions de maire maire de Soa, dans le département de la Mefou-et-Afamba , dans la région du Centre. C'est après cela qu'elle va enroulé l'écharpe de député du parti au pouvoir.
Elle était membre de la commission des Affaires étrangères et figure très respectée du parlement, se distinguant notamment au fil par ses interventions au vitriol contre l'affairisme des députés , non sans inviter la classe politique à la retenue, pour éviter l'embrasement du pays en périodes électorales.
