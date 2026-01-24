CAMEROUN :: CAN 2025 : Me Sikati Réclame 3 Milliards FCFA à la FECAFOOT :: CAMEROON

Me Sikati vient de lâcher une bombe financière qui secoue le football camerounais. L'avocat demande à la FECAFOOT de reverser la somme colossale de trois milliards de francs CFA au Trésor public. Son argument? Les dépenses réelles de la délégation camerounaise au Maroc ne justifient absolument pas le budget annoncé.

Les Calculs Qui Dérangent

L'avocat a sorti sa calculatrice et les chiffres font mal. Une délégation raisonnable comprend cinquante personnes : vingt-sept joueurs, dix membres du staff technique et médical, et treize pour l'administration. Sur vingt-sept jours de séjour marocain entre mi-décembre 2025 et le 10 janvier 2026, les dépenses réelles atteindraient au maximum 1,98 milliard FCFA.

Les frais d'hôtel pour les joueurs? Pratiquement nuls, puisque la CAF prend en charge les joueurs et quatre membres du staff technique. Les encadreurs techniques coûteraient 54 millions FCFA, l'administration 48,6 millions, et le président de la FECAFOOT 8,1 millions pour son hébergement personnel.

Les Primes Sous Surveillance

Les primes constituent le gros du budget légitime. La prime de participation s'élève à 1,11 milliard FCFA pour trente-sept personnes. Les primes de victoire représentent 555 millions pour trois matches gagnés, et les primes de match nul ajoutent 62,9 millions au total.

La restauration? Seulement 67,5 millions pour cinquante personnes pendant vingt-sept jours. Les billets d'avion tournent autour de 50 millions FCFA. Même en ajoutant les forfaits blanchisserie et kit médical de 10 millions chacun, le compte n'y est pas.

L'Équation Qui Ne Tombe Pas

Me Sikati insiste sur un point crucial : ses calculs sont faits à l'excès, avec les tarifs hôteliers les plus élevés selon les usages de la CAN. L'équipementier prend en charge les équipements. La CAF finance les déplacements pendant la compétition. Alors où sont passés les trois milliards manquants?

L'Argent du Contribuable en Question

L'avocat parle en citoyen contribuable. Il exige une gestion rigoureuse de l'argent public. La différence entre le budget annoncé et les dépenses réelles identifiées représente plus de trois milliards de francs CFA qui "se baladent quelque part" selon ses termes.

Cette somme doit retourner dans les caisses du Trésor public camerounais, martèle Me Sikati. Il ne s'agit pas de comptabilité créative ou d'approximations budgétaires. Il s'agit de transparence financière dans un contexte où le football camerounais traverse déjà une crise de gouvernance majeure.

La Transparence Comme Ultime Combat

Après l'affrontement SYNAFOC-FECAFOOT sur la suspension d'Eto'o, voici un nouveau front qui s'ouvre. Celui des finances. Me Sikati pose la question que tous les Camerounais devraient poser : où va réellement l'argent destiné aux Lions Indomptables?

La FECAFOOT devra désormais répondre non seulement sur ses pratiques administratives, mais aussi sur sa gestion financière. Les chiffres de Me Sikati sont publics, détaillés, vérifiables. La balle est dans le camp de la fédération.

La transparence financière peut-elle enfin devenir la norme dans le football camerounais, ou ces trois milliards resteront-ils un mystère de plus dans les comptes de la FECAFOOT?

