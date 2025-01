Transparence électorale au Cameroun : Abdouraman Hamadou Babba exige le fichier électoral :: CAMEROON

Le Conseil Constitutionnel camerounais a rendu une décision majeure le 21 janvier 2025 dans l’affaire opposant le MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) au Directeur Général des Élections. Cette décision stipule que « toute contestation relative à la liste électorale nationale doit préalablement être portée devant le Conseil Électoral, et en cas de rejet, devant la Cour d’Appel compétente ».

S’appuyant sur ce jugement, Abdouraman Hamadou Babba, citoyen camerounais engagé, a saisi le Conseil Électoral d’Elecam ce jeudi 23 janvier 2025. Il réclame, conformément à l’article 80 du Code électoral, la publication du fichier électoral national constitué par le Directeur Général des Élections à la date du 30 décembre 2024. Ce fichier constitue la liste électorale nationale, qui elle-même définit le corps électoral pour l’élection présidentielle à venir.

Une démarche pour la transparence

Abdouraman Hamadou Babba, connu pour son engagement en faveur de la démocratie et de la transparence, exhorte tous les Camerounais à se mobiliser. « J’appelle tous ceux qui rêvent de changement à saisir, à leur tour, le Conseil Électoral d’Elecam pour réclamer le strict respect de la loi », a-t-il déclaré.

Cette initiative vise à garantir que les élections se déroulent dans un cadre légal et transparent, en évitant toute manipulation ou opacité dans la gestion du fichier électoral. La publication de ce fichier permettrait à chaque citoyen de vérifier son inscription et de s’assurer que le processus électoral est équitable.

Contexte et enjeux

Cette démarche intervient dans un contexte politique tendu au Cameroun, où les questions liées à la transparence des élections sont au cœur des débats. Le Conseil Constitutionnel, en rappelant la nécessité de passer par le Conseil Électoral et la Cour d’Appel, renforce les mécanismes de contrôle et de contestation légale.

Cependant, pour de nombreux observateurs, la publication du fichier électoral est une étape cruciale pour rétablir la confiance des citoyens dans le processus électoral. Abdouraman Hamadou Babba, à travers son action, incarne cette quête de justice et de légitimité.

Un appel à la mobilisation citoyenne

Abdouraman Hamadou Babba ne se contente pas d’agir seul. Il lance un appel à tous les Camerounais pour qu’ils se joignent à cette démarche. « À qui ça suffit comme ça ! », déclare-t-il, soulignant l’urgence de se mobiliser pour exiger le respect des lois et des procédures électorales.

En saisissant le Conseil Électoral, les citoyens peuvent contribuer à renforcer la démocratie et à garantir que chaque voix compte. Cette action collective pourrait marquer un tournant dans la manière dont les élections sont organisées et perçues au Cameroun.

La décision du Conseil Constitutionnel et l’action d’Abdouraman Hamadou Babba soulignent l’importance de la transparence et du respect des lois dans le processus électoral. La publication du fichier électoral national est une revendication légitime qui pourrait renforcer la confiance des citoyens et garantir des élections justes et équitables.