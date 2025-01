CAMEROUN :: Pratique illégale de l’usure: L’épouse d’un milliardaire s’acharne contre un infirmier à Bafoussam :: CAMEROON

Yves Nasser Nghepnang Nguekap est l’objet d’une plainte formulée par madame Epiphanie Malla Kout, épouse du maire de la commune de Bafoussam IIe, suite aux incompréhensions autour d’un prêt d’argent simulé en vente de terrain.

« Je n’ai jamais voulu vendre ma maison. J’ai juste prêté de l’argent à madame Kout par le cala d’un intermédiaire. J’ai rembours les premières dettes à échéance. Pour la dernière, je suis coincé. Ils veulent me jeter en prison et prendre illégalement ma maison. Elle veut que je sois privé de ma liberté et de mes moyens de défense. Elle aurait mis tout en œuvre pour que je sois enfermé suite à mon audition à la Division régionale de la police judiciaire de l’Ouest à Bafoussam. Mais malheureusement, l’enquêteur s’est montré objectif. L’affaire pourrait être déferrée chez le procureur. Je redoute juste que madame Kout avec qui je n’ai jamais rien traité directement utilise ses longs bras pour me faire jeter en prison, alors que je clame mon innocence face à ses accusations truffées de contradictions», se défend-t-il.

Suite à la confrontation entre sieur Ngupenang Nguepkap et dame Kout, le mercredi 15 janvier 2025, l’enquêteur de la police judiciaire de Bafoussam a sollicité l’intervention d’un témoin qui dira dans quelle circonstance la plaignante aurait remis la somme de 20 millions de francs exigée au suspect. «Je reconnais devoir la somme de 1.500.000 Fcfca à l’intermédiaire de dame Kout. Elle me réclame 20 millions de francs Cfa et me demande de sortir de ma maison d’habitation. Une partie de cet espace héberge mon centre de santé au quartier Tougang II dans la commune de Bafoussam IIe », explique-t-il.

Par contre, dame Epiphanie Malla Kout signe et persiste dans sa démarche. Et exige que sieur Ngupehang lui restitue 20 millions de francs de Cfa ou libère immédiatement l’immeuble qu’il aurait vendu. « Suivant attestation d’abandon des droits coutumiers fait à Bafoussam le 02 fevrier 2024, sieur Nghepnang Yves Nasser, en toute liberté, a cédé ses droits coutumiers sur une parcelle de terrain d’une superficie de 300m2 sise à Tougang II comportant une maison bâtie en matériaux définitifs », soutient la plaignante à travers une sommation de libérer servie , à sa requête, par Me Me Manfouo Christophe, huissier de justice. Elle demande à aussi à sieur Nghepnang de déménager le centre de santé qu’il dirige à cet endroit. Celui-ci plaide pour un arrangement à amiable et sollicite qu’un délai lui soit accordé afin qu’il restitue la somme réellement due à la plaignante…