CAMEROUN :: Accident mortel à Kombé : l'axe Douala-Nkongsamba paralysé :: CAMEROON

Un accident de la circulation d'une rare violence a semé le chaos ce vendredi 23 janvier 2026 au poste de contrôle de Kombé, situé quelques kilomètres avant Mbanga. L'axe Douala-Nkongsamba, artère vitale du commerce et des déplacements dans le Littoral camerounais, est depuis lors totalement paralysé.

Les témoins présents sur place décrivent une scène de désolation. Plusieurs véhicules gisent enchevêtrés, témoins silencieux d'un choc d'une brutalité inouïe. Les tôles froissées, les débris de verre éparpillés sur la chaussée et l'odeur de carburant planant dans l'air composent un tableau glaçant de cette tragédie routière.

Un bilan encore inconnu mais redouté

Les autorités restent pour l'instant muettes sur le nombre exact de victimes. Cette discrétion inquiète les familles qui attendent des nouvelles de leurs proches empruntant quotidiennement cette route. Les secours d'urgence déployés massivement sur le terrain s'affairent à extraire les blessés des carcasses métalliques, tandis que les ambulances effectuent des rotations incessantes vers les hôpitaux de la région.

Les pompiers, arrivés rapidement après l'alerte, ont dû utiliser du matériel de désincarcération pour libérer plusieurs personnes coincées dans les habitacles. La gravité de certaines blessures laisse craindre une issue fatale pour plusieurs victimes.

Circulation bloquée et chaos routier

La circulation routière demeure totalement interrompue dans les deux sens. Des kilomètres de bouchons se sont formés, piégeant des centaines d'usagers dans une attente interminable sous le soleil tropical. Certains conducteurs, résignés, ont coupé leurs moteurs et patientent à l'ombre des arbres bordant la route.

Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité autour du lieu du drame. Des policiers en tenue régulent tant bien que mal le flux de curieux et tentent de fluidifier la circulation sur les voies adjacentes. Mais l'engorgement persiste, transformant cette nationale en véritable parking à ciel ouvert.

Appel à la prudence

Les autorités lancent un appel solennel aux usagers de l'axe Douala-Nkongsamba. Éviter la zone reste la recommandation prioritaire pour tous ceux dont le déplacement n'est pas urgent. Pour les autres, la patience et la vigilance s'imposent comme des vertus cardinales.

Cette nouvelle tragédie ravive le débat sur l'état général des infrastructures routières camerounaises et le comportement de certains conducteurs. Les excès de vitesse, les dépassements hasardeux et le non-respect du code de la route transforment trop souvent les axes nationaux en mouroirs à ciel ouvert.

Les enquêteurs de la police routière sont déjà à pied d'œuvre pour déterminer les circonstances exactes de cette collision. Les premières constatations devraient livrer des indices sur les responsabilités dans ce drame qui endeuille une nouvelle fois le département du Moungo.

En attendant un bilan officiel, l'émotion reste vive dans la région. Les populations locales, habituées à ce genre de drames récurrents, expriment leur ras-le-bol face à l'insécurité routière chronique.

Jusqu'à quand les routes camerounaises continueront-elles de faucher des vies ?

