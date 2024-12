FRANCE :: Georgette Ngaleu Kameni : modèle de solidarité pour les enfants défavorisés

Le 20 décembre 2024 restera gravé dans les mémoires à Bafang, dans le Haut-Nkam. Sous le parrainage de l’association Poo Nkwe’ni, présidée par Madame Georgette Ngaleu Kameni, cette journée de générosité a dépassé toutes les attentes. Ce qui n’était au départ qu’un élan de solidarité est devenu une célébration majestueuse, marquée par une affluence impressionnante et la présence de personnalités de haut rang, venues honorer l’événement de leur éclat. Plus de 300 enfants issus des milieux les plus modestes, venus des sept arrondissements du département et au-delà, ont été comblés de présents, après avoir partagé un repas copieux.

Parmi eux, les élèves de l’École des Enfants Sourds-Muets de Famleng Badjoun, dans le département voisin de Koungkhi, ont ajouté à cette journée une profondeur particulière. Ce jour-là, Bafang a prouvé que l’humanisme et la fraternité, bien plus qu’un idéal, sont des réalités palpables, ancrées dans son sol. La cérémonie, minutieusement organisée, s’est ouverte sur l’interprétation des hymnes nationaux du Cameroun, de l’Afrique du Sud – en hommage à la Journée de l’Enfant Africain – et de « La Marseillaise », ce qui souligne les liens solides avec l’antenne mère de Nkwe’ni Grenoble.

Madame Georgette Ngaleu Kameni, dans un discours plein de compassion et de chaleur, a donné le ton à cette journée mémorable. Elle fut suivie par la représentante des enfants Nkwe’ni, Madame Grâce Fondeh, Déléguée Départementale des Affaires Sociales, et Monsieur le Préfet du Haut-Nkam, dont l’intervention a exalté l’importance de telles initiatives pour le vivre-ensemble. Cet élan de solidarité n’aurait pu voir le jour sans le soutien indéfectible de partenaires prestigieux : Néo Industry SA de Fondjomoko à Kekem, l’Association Nkwe’ni de Grenoble, la Mbotchak Foundation du Royaume-Uni, et une pléiade de donateurs locaux et internationaux.

Parmi les dignitaires présents, on comptait le Premier Adjoint au Préfet de Bafang, le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Bafang, et le Régisseur de la Prison Principale de Bafang ont témoigné, par leur présence, de l’impact profond de cette initiative sur la communauté. Bafang, ce jour-là, s’est illuminée d’un esprit d’unité et de partage. L’association Poo Nkwe’ni a prouvé que même les gestes les plus simples peuvent transformer des vies et semer les graines d’un avenir où l’espoir, l’amour et la solidarité sont au cœur des relations humaines. Madame Georgette Ngaleu Kameni démontre à elle seule l’essence de la générosité et de la compassion.

Animée par une humanité profonde et une volonté inébranlable d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, elle se distingue par son engagement altruiste et son sens aigu du devoir envers sa communauté. Sous sa présidence, l’association Poo Nkwe’ni est devenue un véritable phare d’espoir, irradiant des valeurs de solidarité et de partage. Sa capacité à mobiliser des soutiens, tant locaux qu’internationaux, témoigne de son charisme naturel et de sa vision inspirante. Avec une éloquence marquée par la sincérité, elle ne se contente pas de mots : elle agit, tissant des liens entre les cœurs et bâtissant des ponts vers un avenir meilleur. Georgette Ngaleu Kameni est une véritable artisanne du vivre-ensemble, une figure admirable et exemplaire dans un monde qui a plus que jamais besoin d’humanité.