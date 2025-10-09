Camer.be
Présidentielle 2025: la Convergence Républicaine muscle la mobilisation en faveur de Paul Biya
La Convergence Républicaine, mouvement citoyen coordonné par le Pr Jean Gatsi, a intensifié ses actions de terrain à 72 heures du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. 

Dans une récente séquence vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, des militants arborent des T-shirts, casquettes, tasses, porteclés, écharpes à l’effigie du Président sortant, également des smartphones à venir, symboles d’une campagne résolument connectée.

Selon les organisateurs, cette opération vise à équiper les jeunes pour relayer les messages de campagne et renforcer la présence numérique du mouvement. « C’est la contribution de la Convergence Républicaine à l’élection magistrale du Président Paul Biya, notre seul chemin de la vérité », peut-on lire dans une déclaration signée du Pr Jean Gatsi.

Ce geste s’inscrit dans la dynamique générale de mobilisation engagée par plusieurs plateformes soutenant la candidature du chef de l’État, dans la perspective d’un nouveau mandat de sept ans. 

Avec cette approche alliant engagement de proximité et outils technologiques, la Convergence Républicaine entend jouer un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle en cours.

L'actualité en vidéo