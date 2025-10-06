CAMEROUN :: Education : Encore 60 boursiers en route pour la Chine grâce à Penthouse Consulting Limited :: CAMEROON

Penthouse Consulting Limited (PHC) poursuit son engagement pour la promotion de l’excellence académique africaine. L’agence a organisé, à l’Hôtel Vendôme de Douala, la traditionnelle cérémonie de remise des visas à soixante nouveaux boursiers en partance pour la Chine. Le départ de cette promotion, la dernière de l’année 2025, est prévu pour le 4 octobre à bord d’un vol d’Ethiopian Airlines.

Dans une salle comble où régnaient émotion et fierté, les étudiants ont reçu leurs ultimes recommandations avant le grand départ. Parmi eux, Békol Manuela et Ngantchou Diane, toutes deux inscrites à l’Université de Yibin dans la filière Banque, marché boursier et analyse financière. Leur compatriote Hubei, lui, se spécialise en pharmacie. Comme eux, les boursiers de cette cuvée 2025 sont issus de plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, dont le Congo, le Tchad et le Niger, témoignant du caractère résolument panafricain de PHC.

« L’opportunité d’avoir les bourses chez nous doit être partagée. Elle n’est pas réservée uniquement aux Camerounais, mais à tous les Africains qui en manifestent le désir », a rappelé Raphaël Djomeni, promoteur de Penthouse Consulting Limited.

Le slogan de l’agence — « Un étudiant, une bourse, un visa » — a de nouveau été mis en avant. M. Djomeni a aussi évoqué le parcours inspirant d’Ivan, un jeune homme ayant obtenu sept bourses d’études à l’étranger sans jamais réussir à décrocher de visa. Grâce à PHC, il a été recruté comme agent le temps du traitement de son dossier, et s’envolera finalement pour la Chine avec cette promotion. Son histoire, saluée par l’auditoire, a été présentée comme un modèle de persévérance.

Une agence PHC bientôt ouverte en Chine

PHC multiplie les initiatives pour accompagner au mieux ses étudiants à l’étranger. Une agence PHC en Chine sera inaugurée dans les prochains jours, afin de faciliter leur accueil et leur intégration. Les boursiers de PHC bénéficient désormais d’un large éventail de formations : médecine, architecture, informatique, agroalimentaire, finance, entre autres. Certains étudiants d’excellence peuvent même bénéficier de nouvelles opportunités vers le Canada ou les États-Unis.

Dans son allocution de clôture, M. Djomeni a prodigué ses habituels conseils de rigueur et de discipline :

« Le tout n’est pas d’avoir la bourse, il faut la mériter. Vous ne la mériterez qu’en travaillant dur. En Chine, restez concentrés sur votre objectif : les études. »

Il a exhorté les étudiants à se comporter en ambassadeurs exemplaires de leurs pays respectifs :

« Si vos prédécesseurs n’avaient pas été corrects, la route vers la Chine serait aujourd’hui fermée. En Chine, on marche droit », a-t-il conclu sous les applaudissements.

Avec cette nouvelle vague de départs, Penthouse Consulting Limited consolide sa position comme acteur majeur de la mobilité académique africaine, offrant à la jeunesse du continent une passerelle concrète vers l’avenir.

