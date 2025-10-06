Camer.be
Education : Encore 60 boursiers en route pour la Chine grâce à Penthouse Consulting Limited
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Education : Encore 60 boursiers en route pour la Chine grâce à Penthouse Consulting Limited :: CAMEROON

Penthouse Consulting Limited (PHC) poursuit son engagement pour la promotion de l’excellence académique africaine. L’agence a organisé, à l’Hôtel Vendôme de Douala, la traditionnelle cérémonie de remise des visas à soixante nouveaux boursiers en partance pour la Chine. Le départ de cette promotion, la dernière de l’année 2025, est prévu pour le 4 octobre à bord d’un vol d’Ethiopian Airlines.

Dans une salle comble où régnaient émotion et fierté, les étudiants ont reçu leurs ultimes recommandations avant le grand départ. Parmi eux, Békol Manuela et Ngantchou Diane, toutes deux inscrites à l’Université de Yibin dans la filière Banque, marché boursier et analyse financière. Leur compatriote Hubei, lui, se spécialise en pharmacie. Comme eux, les boursiers de cette cuvée 2025 sont issus de plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, dont le Congo, le Tchad et le Niger, témoignant du caractère résolument panafricain de PHC.

« L’opportunité d’avoir les bourses chez nous doit être partagée. Elle n’est pas réservée uniquement aux Camerounais, mais à tous les Africains qui en manifestent le désir », a rappelé Raphaël Djomeni, promoteur de Penthouse Consulting Limited.

Le slogan de l’agence — « Un étudiant, une bourse, un visa » — a de nouveau été mis en avant. M. Djomeni a aussi évoqué le parcours inspirant d’Ivan, un jeune homme ayant obtenu sept bourses d’études à l’étranger sans jamais réussir à décrocher de visa. Grâce à PHC, il a été recruté comme agent le temps du traitement de son dossier, et s’envolera finalement pour la Chine avec cette promotion. Son histoire, saluée par l’auditoire, a été présentée comme un modèle de persévérance.

Une agence PHC bientôt ouverte en Chine

PHC multiplie les initiatives pour accompagner au mieux ses étudiants à l’étranger. Une agence PHC en Chine sera inaugurée dans les prochains jours, afin de faciliter leur accueil et leur intégration. Les boursiers de PHC bénéficient désormais d’un large éventail de formations : médecine, architecture, informatique, agroalimentaire, finance, entre autres. Certains étudiants d’excellence peuvent même bénéficier de nouvelles opportunités vers le Canada ou les États-Unis.

Dans son allocution de clôture, M. Djomeni a prodigué ses habituels conseils de rigueur et de discipline :

« Le tout n’est pas d’avoir la bourse, il faut la mériter. Vous ne la mériterez qu’en travaillant dur. En Chine, restez concentrés sur votre objectif : les études. »

Il a exhorté les étudiants à se comporter en ambassadeurs exemplaires de leurs pays respectifs :

« Si vos prédécesseurs n’avaient pas été corrects, la route vers la Chine serait aujourd’hui fermée. En Chine, on marche droit », a-t-il conclu sous les applaudissements.

Avec cette nouvelle vague de départs, Penthouse Consulting Limited consolide sa position comme acteur majeur de la mobilité académique africaine, offrant à la jeunesse du continent une passerelle concrète vers l’avenir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le billet d’Alain Ndanga : chacun veut voir ses enfants grandir
La CUD opte pour attitude Antirépublicaine : le boycott des audiences au Tribunal à Douala
VAGUE DE PROTESTATIONS A MADAGASCAR : Arrivé par la rue, TGV partira-t-il par la rue ?
Serge ONDOBO ou un réel soleil : c'est le temps d'une lumière qui éclaire
Education : Encore 60 boursiers en route pour la Chine grâce à Penthouse Consulting Limited
Trêve au Cameroun : Mark Bareta suspend les villes mortes après les excuses de Tchiroma
Vague de crimes à Yaoundé : la police traque un gang violent ciblant les chauffeurs de taxi
Douala by night, un autre visage de la ville
Enlèvement de Martinez Zogo : Ce qui s’est passé devant la brigade de Nkolnkondi
Les Pépites du Cameroun : Quand le sport et l’entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse
L'ex-président Joseph Kabila condamné à mort
La MINUSCA décrédibilisé après le nouvel échec
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:33
LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !

LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !
11:24
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par

Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
11:02
Campagne électorale au Cameroun : le RDPC gouverné par l'image en l'absence de Biya

Campagne électorale au Cameroun : le RDPC gouverné par l'image en l'absence de Biya
10:28
Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma

Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
10:08
Le billet d’Alain Ndanga : chacun veut voir ses enfants grandir

Le billet d’Alain Ndanga : chacun veut voir ses enfants grandir

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo