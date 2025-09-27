Camer.be
Présidentielle camerounaise 2025 : le Premier ministre mobilise pour Paul Biya à Tiko
Joseph Dion Ngute a dévoilé les raisons pour lesquelles les populations de la ville doivent faire triompher le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) le 12 octobre 2025.

En séjour dans la localité de Tiko, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a demandé aux populations de voter pour Paul Biya le 12 octobre 2025. Le chef du gouvernement a fait savoir aux populations que Biya est l’un des rares candidats en lice déterminé à faire de Tiko « un eldorado ». Trois projets majeurs sont dans son viseur: le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l'aéroport et le port de Tiko.

« Le Premier ministre Ngute a rappelé à la population que les arriérés de plus de 50 milliards de francs CFA des travailleurs de la CDC ont été intégralement débloqués dans le cadre du processus de restitution. Ce geste, que les autorités de la CDC ont reconnu comme une mesure importante pour sa pérennité, a été bien accueilli par les travailleurs qui ont depuis exprimé leur gratitude à Biya », rapporte une source dans la délégation du Premier ministre.

Le chef du gouvernement a assuré que l'aéroport de Tiko et le terminal portuaire verraient le jour s’ils font confiance à Biya, « le capitaine hors pair qui, à son tour, mènera ces projets à terme », a insisté le collaborateur du président Biya avant d’ajouter que les mesures prises par le gouvernement visaient à faire du port de Tiko un port de transport moderne. Le mandat qui s’achève, a-t-il précisé, « était celui du gouvernement qu'il dirigeait sous les directives de Paul Biya, et qu'en tant que fils du pays, la population était assurée de sa réalisation ».

L'actualité en vidéo