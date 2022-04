CAMEROUN :: Yaoundé : Lady Ponce en colère contre la SONACAM :: CAMEROON

Planet Ponce, le snack bar situé à Messamedongo dans la banlieue de Yaoundé vient d’être sommé de payer la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA à la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical,en abrégée, Sonacam.

Le complexe Planet Ponce dont l’artiste Lady Ponce est la propriétaire assure la promotion de la culture camerounaise depuis peu. Benoît Nkoumou, le responsable en charge de la gestion de l’agence de SONACAM de Yaoundé 4 (quartier Dragage) réclame ainsi le paiement de la redevance due par Planet Ponce au titre de l’exercice 2022.

Lady Ponce devra se présenter dans les services de la Sonacam le jeudi 28 avril à dix (10) heures pour s’acquitter de cette redevance, faute de quoi « nous serons dans l’obligation d’utiliser tous les moyens légaux mis à notre disposition par la loi » suivant la convocation de la Sonacam.

La réclamation qui fâche

Lady Ponce s'emporte

L’artiste s’est mise dans tous ses états à la réception de cette facture bien salée. Elle a indiqué sur sa page facebook que la Sonacam qui spolie profondément ses droits d’auteur depuis des années est venue laisser une facture de 400.000 FCFA, en relation avec les droits d'auteur au sein de mon complexe.

« J'hallucine ou c'est de la sorcellerie ? C'est uniquement ma musique qui est distillée dans mon complexe à longueur de journée et les artistes que j'invite pour la promotion de la culture sont payés à mes frais. » râle Lady Ponce.

Elle ajoute : « Depuis des années, vous vous êtes assis sur les millions que vous me devez en terme de droits d'auteurs et je n'ai pas revendiqué un centime.

Cette année, lors de la redistribution des droits d'auteur, une fois de plus, je ne suis apparue nulle part sur vos listes.

Alors que mes œuvres sont distillées sur tous les coins du triangle national et au- delà.

Vous prenez un sadique plaisir à détruire les créateurs des œuvres de l'esprit et leurs talents.

La mendicité des artistes et leurs misères vous plaît,vous y trouvez un délice particulier ,aucune limite, aucune humanité, soit. »

Lady Ponce rappelle surtout ses faits d’arme dans la promotion de la culture au Cameroun : « Malgré tout ,pour la promotion de la culture Camerounaise et africaine ,en tant qu'artiste au premier chef et entrepreneure battante avec mes propres moyens, la construction du complexe Planète PONCE a été possible et aide de jeunes Camerounais et Camerounaises à vivre décemment et à lutter contre le chômage. »

Promotrice culturelle

La chanteuse tire à boulet rouge sur la Sonacam et les autorités en charge de la culture : « Mais vous n'en avez cure malheureusement. Tout pour vous et rien pour les autres , vils charognards.

Ai je reçu le moindre copec de la Sonacam qui ait contribué à la construction de l'édification de mon complexe Planète Ponce? Des frais qui seraient issus de mes droits d'auteur ? Jamais.

Est ce que le ministère des arts et de la culture ou une institution particulière m'a aidée ? Aucunement.

Aucune politique culturelle, aucune valorisation de l'artiste Camerounais comme ailleurs. Et vous osez mettre vos pieds dans l'enceinte de mon établissement culturel. Incroyable. »

Elle conclut sur une note d’espoir et surtout de revendication personnelle : « J'ose croire que les apprentis sorciers qui ont écrit ce torchon de reçu pour me réclamer de l'argent sont bien assis, aussi pour me payer tous les droits d'auteur que vous me devez depuis des années.

Défalquez bien ce que vous vous voulez bande de sales de vautours.

Parce que mon conseil et moi, nous prenons la calculatrice et l'élan pour la réclamation de mes droits d'auteur et je vous assure la facture là, sera véritablement salée.

Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. »