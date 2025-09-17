-
CAMEROUN :: Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale :: CAMEROON
Dans une lettre adressée au ministre des Travaux publics, Célestin Tawamba, président du Groupement interpatronal du Cameroun (GECAM), alerte sur la situation critique des routes à Douala. Il souligne que les perturbations quotidiennes entravent la liberté de circulation, génèrent une frustration populaire croissante et menacent la stabilité sociale.
Les conséquences économiques sont sévères : ralentissement des activités, explosion des coûts logistiques, et détresse des populations contraintes à des conditions de déplacement indignes. Tawamba insiste sur le risque de désengagement des investisseurs, potentiellement découragés par l’état des infrastructures.
Bien que reconnaissant la nécessité des travaux, le patronat estime que leur gestion aggrave la situation. Cette crise dépasse le cadre des travaux publics et devient un enjeu de développement national urgent, nécessitant une action coordonnée pour éviter l’asphyxie économique de la région .
