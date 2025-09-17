Camer.be
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale :: CAMEROON

Dans une lettre adressée au ministre des Travaux publics, Célestin Tawamba, président du Groupement interpatronal du Cameroun (GECAM), alerte sur la situation critique des routes à Douala. Il souligne que les perturbations quotidiennes entravent la liberté de circulation, génèrent une frustration populaire croissante et menacent la stabilité sociale.

Les conséquences économiques sont sévères : ralentissement des activités, explosion des coûts logistiques, et détresse des populations contraintes à des conditions de déplacement indignes. Tawamba insiste sur le risque de désengagement des investisseurs, potentiellement découragés par l’état des infrastructures.

Bien que reconnaissant la nécessité des travaux, le patronat estime que leur gestion aggrave la situation. Cette crise dépasse le cadre des travaux publics et devient un enjeu de développement national urgent, nécessitant une action coordonnée pour éviter l’asphyxie économique de la région .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala #Routes #Economie #Cameroun #GECAM #Infrastructures #Transport

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
Alerte Sanitaire : Yaoundé empoisonné au Méthanol
Urgence au Cameroun : les postes vacants dans les entreprises publiques menacent la gouvernance
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
TRAGEDIE EVITEE : LES DEUX MARCHEURS GABONAIS ECHAPPENT PAR MIRACLE A LA MORT AU TOGO
Affaire Penka-Michel : Charles Soh évite le tribunal à Dschang
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
Comment télécharger 1xBet pour Android : guide complet pour les parieurs au Cameroun
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:26
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
18:08
HCCE FRANCE: Communiqué de presse

HCCE FRANCE: Communiqué de presse
16:44
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique

La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
16:23
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI

Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
16:07
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo