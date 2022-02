CAMEROUN :: Visitez le building de l'entreprise DANGOTE au cœur de Promote 2022 :: CAMEROON

Le 8ème salon international de l'entreprise et de la PME de Yaoundé (Promote) a pris son envol samedi dernier au palais des congrès de Yaoundé. Parmi les 800 entreprises publiques et privées attendues pour nouer des rencontres d'affaires et des partenariats, l'entreprise citoyenne DANGOTE Cement a pris ses quartiers à l'esplanade du palais des congrès de Yaoundé, le vrai quartier d'affaires de cette foire où toutes les personnalités, visiteurs et curieux rêvent de faire le tour.

Quant aux entreprises qui font le plein d’œuf à cette 8e édition, l'enceinte de DANGOTE ne désemplit pas de visiteurs.

En présence de son Directeur Général du Cameroun, Monsieur Bertrand MBOUCK et ses équipes ont reçu le Ministre des Finances du Cameroun M. Louis Paul MOUTAZE, le Super Maire de la ville de Douala le Dr. Roger Mbassa Ndine, S.E ABOYAMI Gabriel OLONISAKIN ambassadeur du Nigeria au Cameroun, le Ministre des Mines et du Développement Technologique Gabriel Dodo Ndoke, M. Jean de Dieu MOMO Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice Garde des Sceaux pour ne citer que ceux-là.

Dans sa posture, tout le public est accueilli dans le building climatisé pour découvrir des offres et produits. Fidèle à ses engagements, Dangote produit du ciment de qualité fiable, lorsqu'un client achète ce produit, il n'achetez pas seulement du ciment, il achète également une promesse de force et de confiance.

Sur place, les futurs partenaires de Dangote peuvent avoir des informations sur comment devenir un distributeur agréé des ces produits.