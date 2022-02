CAMEROUN :: Avis sur l'âge avancé de Paul Biya : Dieudonné Essomba entendu par les services de renseignements :: CAMEROON

Fonctionnaire retraité du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire ( Minepat ), l'économiste Dieudonné ESSOMBA, révèlent nos sources, a été convoqué, puis entendu par la Direction de la Surveillance du Territoire ( DST).

Mardi dernier, Camer.be a appris par des sources sécuritaires, la convocation à la DST, de l'économiste et pourfendeur acerbe du régime de Yaoundé, Dieudonné ESSOMBA. Selon nos informations, sa convocation dans les services d'intelligence du Cameroun, serait liée à son intervention au vitriol le 13 février 2022, jour anniversaire des 89 ans du président de la République, Paul Biya. Dieudonné ESSOMBA était alors invité de l'émission dominicale " CLUB D'ÉLITES" de la télévision VISION 4 de l'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre AMOUGOU BELINGA dont il était par ailleurs consultant, avec un contrat à l'appui.

Morceaux choisis du passage de Dieudonné ESSOMBA à VISION 4, le jour des 89 ans de Paul BIYA. Ce qui lui a valu d'être remercié de façon fracassante le lendemain, par le PDG du groupe l"Anecdote, via un communiqué signé de la chargée de Communication du consortium.

" Ce n'est pas normal de rester 40 ans au pouvoir, et de vouloir gérer directement le pouvoir";

" Il n'existe pas un homme créé par Dieu qui, à 89 ans, est encore à 25% de ses capacités";

"Dieu n'a pas créé un homme pour gérer un pouvoir exécutif à 89 ans. C'est faux";

" Ce que je reproche à Paul BIYA, c'est qu'il est là, pourtant physiologiquement, il ne peut plus"

Plus loin, Dieudonné ESSOMBA a fustigé la parade de la Première dame Chantal BIYA lors de l'ouverture de la CAN 2021. Pour l'économiste, Paul BIYA n'a plus de force, et c'est en fait son épouse qui gère le pays. " S'il forme un gouvernement et que sa femme n'est pas d'accord, elle va arracher ça et déchirer", a-t-il asséné.

Est-ce cela qui lui a valu une convocation à la DST, comme confirmé par des sources au sein des services de renseignements ? Dieudonné ESSOMBA que nous avons essayé de joindre, reste injoignable, et des sources au sein des services d'intelligence confient que sa liberté n'est pas hypothéquée, maïs qu'il lui aurait été demandé de mettre la pédale douce.