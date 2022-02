CAMEROUN :: Bilan de la Can TotalEnergies 2021 : Comme en 1972, Paul Biya va-t-il sanctionner ? :: CAMEROON

Les lampions sont définitivement éteints sur la Can TotaEnergies 2021 organisée du 9 janvier au 6 Février 2022 au Cameroun. Place désormais au bilan de cette grande messe du football Africain. Déjà, on crie à la prévarication tout en pointant du doigt ministres, hommes d’affaires et autres gestionnaires du sport.

En 1973, au lendemain de la déballe des Lions indomptables du Cameroun, le Président de la République d’alors, Ahmadou Ahidjo avait sévi sur les gestionnaires indélicats. Pour une histoire Des centaines de millions sont allés dans les poches des gens. L’écrivain Enoh Meyomesse révèle que « Des cadres du Ministère de la Jeunesse et des Sports ayant accompagné les athlètes camerounais à Lagos sont cueillis à leur retour à leur descente d’avion à Douala. D’autres du Ministère des Finances ne sont pas en reste. Le Directeur de la Banque Centrale est également interpellé et placé en détention. Kouam Samuel, l’un des plus grands hommes d’affaires du Cameroun à l’époque et fondateur de l’Union Camerounaise des Brasseries, UCB, est également écroué à Kondengui. C’est un véritable tremblement de terre … »

Le Président Biya qui s’est lourdement investi pour réunir l’argent nécessaire à l’organisation de la CAN au Cameroun. Notamment à construire de nouveaux stades va-t-il infliger des sanctions ?

Le journal Nouvel Horizon pense que « L’heure des comptes a sonné » et rappelle que Dans son traditionnel discours du 31 décembre à la Nation camerounaise, le Chef de l’Etat, Paul Biya annonçait : « tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou de détournements en assumeront les conséquences ». le journal indique, Selon les informations l’opération Epervier, du nom de la campagne d’assainissement des mœurs initiée par Paul Biya prendra bientôt son envol.

Dans la même veine, Le Point Hebdo parle du « déluge ». Si le président Paul Biya avait misé gros pour faire de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations un succès planétaire, ses créatures en ont décidé autrement. In fine, c’est une Can ‘’ virussée ‘’ par un nématode bien connu des champs de canne à sucre qui a gagné le pari. Alors, des questions se posent dans tous les salons huppés du triangle national. Le chef de l’Etat va-t-il laisser ces mercenaires et aigrefins impunis ? Pendant que le petit peuple réclame à cors et à cris les têtes.

Aussi, face à ce que le journal 100 SUR Hebdo qualifie d’échec de la CAN 2021 : « Un remaniement sanction en gestation », semble dire Jusque-là, le silence trompeur du chef de l’Etat, après le cuisant échec du retrait de la CAN, a laissé certains indifférents. Parce qu’occupant des postes privilégiés, et même requinqués par de hautes promotions trompeuses au sein du gouvernement, ils pensent bénéficier d’une immunité inébranlable. Ce qui est une erreur fatale de leur part. Et cela prouve qu’ils connaissent peu ou mal l’homme Biya.