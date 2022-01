RESEAU ROUTIER NATIONAL : L’AFRIQUE DU SUD VA SOUTENIR LE CAMEROUN :: CAMEROON

Au cours d’une rencontre entre le ministre des transports et S.E. KGOMOTSO Ruth MAGAU l’ambassadrice d’Afrique du sud au Cameroun, le pays de Patrice Motsepe et de Mandela a accepté apporter son expertise pour le développement du réseau routier national.



Avec son réseau routier d'environ 747 000 km, le plus long d’Afrique il est en même temps le plus moderne du continent. C’est au milieu des années 1990 que l’Afrique du sud a initié le modèle Partenariat public privé pour développer son réseau routier. Ceci du fait du niveau élevé des dettes et une limite sur la garantie de l’Etat, le soucis d’accélérer le développement et stimuler l’économie , Dépenses insuffisantes du gouvernement sur les grandes infrastructures et la Dépendance du gouvernement du Secteur Privé pour participer au développement économique .Les mêmes situations que traverse aujourd’hui le Cameroun.



En Afrique du Sud, le gouvernement fait appel à des financements privés pour planifier, construire et entretenir des routes. Une fois les routes construites, les opérateurs privés perçoivent des frais de péage qui leur permettent de récupérer leurs coûts et de réaliser un retour sur investissement raisonnable avant de transférer le projet à l'Etat. Le gouvernement sud-africain crée une entreprise autonome, SANRAL à l’image du fond routier, qui s’occupe des routes et des péages routiers, tous automatiques.



Dans le document SND30 le gouvernement camerounais a opté pour le développement des infrastructures le modèle PPP(Partenariat public privé) sur lequel il entend capitaliser pour attirer un maximum d’investisseurs nationaux et internationaux.



Plusieurs groupes d’investisseurs sud-africains ont manifesté un intérêt particulier pour les BTP et le développement des infrastructures routières au Cameroun.