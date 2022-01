PEAGE ROUTIER AUTOMATIQUE AU CAMEROUN : BIENTOT LA FIN DES TRAVAUX :: CAMEROON

C'est en 2009 que le gouvernement a décidé d'automatiser les péages routiers au Cameroun. Cette mesure visait à limiter les pertes sur la collecte d’argent des péages, plus de 50% de ces recettes ainsi détournées. Une recette de 6,4 milliards en 2019 largement en dessous des attentes de la loi des finances.



La Chine finance la construction de l'autoroute Kribi-Lolabe, une route qui va désenclaver le département de l'océan et permettre de relier le port de Kribi au futur terminal minéralier (Lolabe).La contrepartie financière du Cameroun dans le projet ayant été assurée par l'entreprise CHEC qui va gérer pendant 31 ans le péage automatique sur la route. Les travaux seront bientôt achevés.



Pendant ce temps , depuis l’annonce de 2009 relative à la construction de 14 péages automatiques c’est dix ans après que le projet a été remis à un groupe d’entreprise françaises Razel, Bec, Egis qui curieusement doivent financer la construction non pas des routes, mais des péages qu’ils vont gérer pendant des décennies. Contrairement au péage de l’axe Kribi Lolabe qui sera géré par le financier de l’autoroute, pour les 14 péages automatiques, les entreprises françaises vont construire et gérer les postes de péages sur les routes financées par l’argent du contribuable camerounais, à savoir le fond routier.



Est-ce un problème de technologie ou de génie civil qui empêche le maitre d’ouvrage de ces péages de faire construire par les nationaux et qui pourraient être gérés par des mairies ? Depuis la première pierre pour le péage de Mbankomo , plus rien, entre temps les recettes continuent d’alimenter les réseaux de corruption et de détournements .



‘’Nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques, en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Par conséquent, tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d’enrichissement illicite, en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. ’’ Paul Biya 31 Décembre 2021.