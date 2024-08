FRANCE :: Clémentine Noah, la princesse d'Akono célébrait son anniversaire à Calais en présence de Lady Ponce

Un grand moment et un grand jour pour Clémentine NOAH à Calais.

Ceci à l'occasion de son anniversaire , en présence de la Lady Ponce dans la région Haut de France.

Un grand moment de bonheur qu'elle vient d'offrir en présence de Symphorien Wagne aux populations de cette région très touristique de la France.

Et c'est dans la salle de fête JP Poidevin que le chaud va avoir lieu en présence d'une bonne délégation de Parisien conduite par le manager Guy Métang, et Claire Carine NTOLO présidente de l'association Renaissance Santé, venus soutenir l'initiative de la paire Clémentine et Symphorien autour de leur concept "LE COEUR DE ROSETTE & LES AMAZONES".